Jaén Merece Más paga entregar la alcaldía al PSOE tras el acuerdo con Montero y pierde casi el 60% de los votos

El equipo de Jaén Merece Más en una reunión de cara a las elecciones autonómicas en Andalucía. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Jaén Merece Más ha perdido casi el 60% de sus votos en las elecciones autonómicas, quedándose con solo el 6,1% en la ciudad de Jaén. El descenso en apoyos se produce tras entregar la alcaldía al PSOE mediante una moción de censura impulsada junto a María Jesús Montero. El Partido Popular ha sido el principal beneficiado, aumentando su número de votos en la capital en más de 13.000 respecto a los comicios anteriores. A nivel provincial, Jaén Merece Más ha caído al sexto puesto, con apenas un 2,5% de los votos, mientras el PSOE también aumenta apoyos pero sigue lejos del PP.

El fenómeno Jaén Merece Más se ha desinflado en estas elecciones autonómicas celebradas este domingo en Andalucía, al recibir tan solo el 6,1% de voto en la ciudad jiennense, en lo que ha supuesto un duro batacazo para las expectativas de esta formación local.

El batacazo del grupo político liderado en los comicios autonómicos por Luis García Millán, candidato a la presidencia de la Junta, ha sido enorme, al perder más de 10.000 votos en estas elecciones, un 58% de los sufragios, tras presentarse con el objetivo de lograr un diputado que fuera decisivo a la hora de formar Gobierno.

Este grupo político, sin una ideología confirmada, más allá de su intención de representar únicamente los intereses de los ciudadanos de Jaén, nació en un momento de implementación de este tipo de plataformas locales, que trataron de emular el éxito de Teruel Existe, que logró un escaño en las elecciones generales de 2019.

Hay que resaltar que en las anteriores elecciones de 2022, el grupo político logró más de 18.000 papeletas, alcanzando el 5.90% en la provincia, con un 17% de votos en la capital, lo que impulsó su candidatura de cara a las municipales que se celebraron en 2023, en las que terminó siendo decisivo.

El PP, gran beneficiado

Por aquel entonces, este grupo local logró superar los 9.800 votos, quedándose a escasos 200 sufragios de lograr el segundo lugar, que ocupó el PSOE, muy alejado de un Partido Popular que ha aumentado sus votantes en 13.000 más que en las anteriores elecciones.

Los populares son los grandes beneficiados de esta debacle, ya que han aumentado en más de cuatro puntos el apoyo que recibieron en las últimas elecciones autonómicas en la capital, además de que en el total de la provincia han subido más de un punto, recogiendo gran parte del voto perdido por la formación.

En los comicios celebrados este domingo, tan solo en la capital jiennense, Jaén Merece Más se ha quedado en 3.800 votos, dejándose 6.000 en el camino, a pesar del aumento en la participación, que subió más de seis puntos en la provincia y cinco en Jaén.

Este resultado se produce tan solo un año después de la moción de censura impulsada por Jaén Merece Más, que entregó la alcaldía al PSOE tras alcanzar un acuerdo con el PSOE de Andalucía, impulsado por María Jesús Montero, ahora candidata de los socialistas a la Junta y por aquel entonces Ministra de Hacienda.

Desde la propia plataforma, han lamentado el "voto ideológico" que se ha producido en estas elecciones, que, a su juicio, perjudica a la provincia de Jaén, ya que consideran que hay una importante falta de inversiones respecto a las que reciben el resto de territorios, tanto en Andalucía como en España.

PARTE 15 Y FINAL: DOY LA ENHORABUENA A JUANMA Y MARÍA JESÚS

Gracias a los 8.000 jiennenses que nos habéis apoyado

SEGUIMOS, JAÉN MERECE MÁS pic.twitter.com/nr0iBTaJ1T — Luis García Millán (@GarciaMillanLui) May 19, 2026

De el voto perdido por la formación que dirige Juanma Camacho, impulsor de la plataforma, el principal beneficiado ha sido el Partido Popular, que ha crecido más de cuatro puntos y obteniendo 4.500 votos más que en las anteriores elecciones, aunque también los socialistas han aumentado sus sufragios.

El apoyo recibido por el PSOE ha aumentado en 2.500 papeletas en la capital, aunque quedándose en el 20%, muy alejado de un PP que cosechó el 45,86% de los sufragios en la capital.

De hecho, en ámbito provincial, la formación ha sido relegada al sexto lugar, con tan solo un 2,5% de votos, por detrás de los grupos que han logrado representación en estas elecciones y tan solo 2.000 votos más que Se Acabó la Fiesta, la formación ultra de Alvise Pérez que no logró entrar en el parlamento.