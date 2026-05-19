Los municipios con 'vuelco' en las elecciones de Andalucía: el PP se hace fuerte en el interior y el PSOE recupera Puerto Real

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, celebra el triunfo en las elecciones andaluzas. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PP amplía su dominio en Andalucía, sumando una treintena de municipios más y consolidándose especialmente en el interior. Municipios tradicionalmente socialistas como Guillena y Los Molares en Sevilla o Cúllar en Granada han pasado a manos del PP. El PSOE recupera terreno en lugares como Puerto Real, Benalup-Casas Viejas y Alcalá de los Gazules, mostrando pequeños vuelcos favorables a la izquierda. En La Línea de la Concepción, una formación local (100x100 Unidos) liderada por el alcalde Juan Franco logra la victoria, desplazando al PP.

El dominio del Partido Popular en las elecciones autonómicas en Andalucía se confirma en el resultado del mapa pueblo a pueblo, pintado en su mayoría con un aplastante dominio del azul, el color de los populares.

En todo caso, también deja otra lectura, a tan solo un año de los comicios municipales y de las generales, que es el del 'vuelco' producido en algunos municipios andaluces, con pueblos que han cambiado a la hora de elegir al partido más votado en estos comicios.

Estos cambios producidos respecto al ganador en cada municipio no siempre tiene la misma lectura ni representa el mismo peso. Algunos de estos vuelcos se han producido en pequeños municipios, por apenas un puñado de votos para modificar el ganador, mientras que otros tienen una lectura política mayor por su tamaño o porque rompen el esquema habitual.

En términos municipales, el PP andaluz ha ampliado su dominio y suma a su particular mapa de triunfos una treintena de localidades más que en 2022, haciéndose especialmente fuerte en la zona del interior de Andalucía.

Sin embargo, este saldo neto no cuenta toda la historia, ya que en los comicios se han producido cambios en diferentes direcciones, con municipios que pasan del PSOE al PP, otros que regresan a dominio socialista, antiguos municipios de Ciudadanos absorbidos por el PP y casos excepcionales, como el de La Línea de la Concepción.

El PP se hace fuerte en el interior

El bloque en el que se producen más cambios es el que va del PSOE de Andalucía al PP, donde se sitúan algunos de los vuelcos con mayor lectura política.

En el caso de Sevilla, destacan los municipios de Guillena y Los Molares. El primero tiene un importante valor simbólico por haber sido un lugar con fuerte implantación socialista y por figurar entre las localidades de la provincia donde más crecen los populares en estas elecciones.

El segundo refuerza la idea de que los populares ya no solo ganan en grandes ciudades, sino que también se están haciendo fuertes en pequeños municipios donde los socialistas todavía conservaban cierta ventaja.

En Málaga, la tierra natal de Juanma Moreno, estos cambios se han producido en favor de los populares, en pequeñas localidades, como Villanueva de Tapia, Almargen, Fuente de Piedra y Humilladero, lo que dibuja un escenario de un PP que se hace fuerte en el interior andaluz.

Por su parte, el PSOE de Andalucía recupera el dominio en Almogía, donde los socialistas se han impuesto a los populares por apenas 13 votos, lo que muestra que tan solo un puñado de votos puede impulsar un cambio de color en el mapa electoral.

También aparecen en la lista municipios cordobeses como El Viso, que pasan a dominio azulado del PP, mientras Hornachuelos y Guadalcázar cambian en sentido contrario, pasando a manos del rojo socialista.

En Granada, por su parte, el municipio de Cúllar se suma al mapa de cambios, pasando al azulado del Partido Popular, que demuestra su dominio en la zona interior andaluza.

En Jaén hay dos vuelcos con una lectura distinta: Porcuna y Aldeaquemada, que pasan de una mayoría de votantes que apostaron por Ciudadanos en 2022 a hacerlo ahora por el PP. Esto tiene un valor simbólico, al representar la desaparición territorial de la extinta formación liberal y la capacidad del PP de conseguir atraer a la mayoría de sus votantes.

Puerto Real, la gran victoria socialista

Pese a la aplastante victoria del PP, con triunfos significativos, como los producidos en Adamuz, lugar donde se produjo el mayor accidente ferroviario en años y Grazalema, en la provincia de Cádiz, la realidad andaluza también dibuja un mapa en el que la izquierda recupera terreno en la provincia gaditana.

El vuelco más interesante en clave para la izquierda es el producido en Puerto Real, donde los socialistas han recuperado la primera posición en una localidad que ha estado muy competida, con Adelante Andalucía haciéndose con el segundo lugar, por delante de los populares, que ganaron en esta localidad en 2022 y ahora se dejan seis puntos.

Es un triunfo significativo para los socialistas, que se hicieron el 27% de los votos, por delante de Adelante Andalucía, que superó el 25.5% de los sufragios. Los populares se quedaron en el 21%. Tiene una importante lectura, ya que es un municipio gobernado por una coalición de izquierdas, encabezada por Izquierda Unida.

También cambia Benalup-Casas Viejas, donde el PSOE se ha impuesto por apenas 13 votos al PP: 1.156 frente a 1.143. En 2022 había ganado el PP con claridad y ahora los socialistas recuperan la primera posición.

Otro municipio gaditano que recupera el color rojo es Alcalá de los Gazules, donde el PSOE se ha impuesto al PP: 952 votos frente a los 894 de los populares, que se impusieron en 2022, dejando un predominio del color azul en el mapa.

A pesar de que son pequeños vuelcos favorables a los socialistas, muestran que en esta provincia, la izquierda tiene cierto margen de recuperación, en un contexto de claro predominio del PP de Andalucía.

La Línea, un vuelco singular

El caso más singular que se ha producido en estas elecciones autonómicas es el de la Línea de la Concepción, en Cádiz. En esta localidad, el cambio se ha producido hacia una formación de ámbito local, liderada por el alcalde del municipio, Juan Franco y su formación 100x100 Unidos.

En este caso, La Línea ha pasado de representar una victoria de los populares, que se impusieron en 2022 a otorgar la victoria a un partido independiente, como es el que representa esta formación local, cuyo objetivo principal pasa por convertir La Línea en una ciudad autónoma, con un estatus similar al de Ceuta o Melilla.