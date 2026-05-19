La Junta denuncia la "campaña fake" del PSOE-A que "escondía el acuerdo el día después" en Cataluña y "exhibía" a Zapatero

Las claves

Las claves Generado con IA La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha calificado la campaña del PSOE-A como "fake" por ocultar el acuerdo presupuestario entre PSOE y ERC en Cataluña durante la campaña andaluza. España considera que el acuerdo en Cataluña constituye un agravio para Andalucía, ya que favorece la independencia fiscal y desafía la solidaridad entre territorios. El Gobierno andaluz critica que María Jesús Montero, candidata del PSOE-A, ocultara los privilegios pactados en Cataluña durante la campaña. Se cuestiona la exhibición de José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña andaluza, recordando su imputación por presunto blanqueo de capitales.

La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, considera que la campaña del PSOE andaluz para este pasado 17-M escondía piezas sustanciales del debate y ha contado con la colaboración de un expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, al que le seguía la pista la UDEF.

En este sentido, se ha referido a ella como "campaña fake" en su comparecencia al término del Consejo de Gobierno.

En cuanto al acuerdo de presupuestos en Cataluña entre el PSOE y ERC, España ha recordado que "no nos ha sorprendido lo que se estaba cocinando" para "justo un día después de la campaña andaluza". "Lo decíamos, que había privilegios esperando a la puerta", ha señalado.

La consejera de Economía y Hacienda considera "extraño" que la que fuera ministra de Hacienda y luego candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, "no conociera estos privilegios y si los conocía los ocultó durante la campaña".

Un expresidente "paseado"

A la espera de conocer la letra pequeña, el PP-A considera un "agravio" a Andalucía unos acuerdos que allanan el camino a la "independencia fiscal", así como un "desafío a la solidaridad interterritorial y la igualdad constitucional".

Frente a la "sequía" de fondos para la región, el Gobierno de España se implica en proyectos como el tren orbital de Barcelona, que costará 5.200 millones de euros.

En lo que respecta a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, España ha recordado que "lo han paseado bastante en la campaña de las andaluzas", aunque, añade, "no sabemos en calidad de ejemplo de qué".

En este sentido, la portavoz del Gobierno andaluz ha concluido que la del PSOE-A era una "campaña fake" porque, además del acuerdo en Cataluña, "estaban mintiendo sobre el desmantelamiento de los servicios públicos y se han dedicado a exhibir a Zapatero".