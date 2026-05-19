Las fechas claves tras las elecciones en Andalucía: de la constitución del Parlamento a la posible investidura de Moreno

Las claves

Las claves Generado con IA El 11 de junio está prevista la constitución del nuevo Parlamento andaluz, donde los diputados tomarán posesión y se elegirá la Mesa de la Cámara. El Partido Popular ganó las elecciones pero no logró la mayoría absoluta, por lo que se abren negociaciones clave, especialmente con Vox, para la formación de Gobierno. El debate de investidura debe celebrarse antes del 26 de junio; si en la primera votación no hay mayoría absoluta, se repetirá a las 48 horas con mayoría simple. Si no se consigue investir presidente antes del 26 de septiembre, se convocarán nuevas elecciones, ya que la Cámara se disolverá automáticamente.

Las elecciones andaluzas celebradas este domingo 17 de mayo han sido el primer paso para la formación del próximo Gobierno de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, no será el único y el hecho de no haber conseguido un solo partido la mayoría absoluta, los plazos se pueden dilatar. Pero ¿cuáles son esos plazos?

Tras los resultados cosechados, con un PP ganador, pero con una mayoría insuficiente para gobernar en solitario, el foco político se traslada ahora a las negociaciones.

En este caso, con Vox, ya que los tres partidos de la izquierda ya han dicho que no se van a abstener en sus votaciones hacia el candidato que ha obtenido más votos.

Estas negociaciones serán vitales para la constitución del nuevo Parlamento y el futuro debate de investidura del presidente de la Junta.

Juanma Moreno ya ha dado un aviso a navegantes desde Génova: apuesta por gobernar en solitario pese a quedarse a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta.

Con el reparto provisional de los 109 escaños sobre la mesa, los partidos inician desde este mismo lunes una etapa vital para definir la gobernabilidad estos cuatro años.

Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el Reglamento del Parlamento, los plazos para el proceso que debe desembocar en la investidura del presidente son las siguientes: el 11 de junio, el 26 o el 28 de junio y el 26 de septiembre.

La primera fecha clave del calendario será el 11 de junio. Ese día está fijado para la constitución del nuevo Parlamento andaluz a las 12:00.

Esta fecha ya quedó establecida en el decreto que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, firmó a finales de marzo para disolver la Cámara autonómica y convocar las elecciones.

En esa sesión tomarán posesión los diputados elegidos este domingo y se elegirá a la Mesa de la Cámara, incluido el nuevo presidente de la Junta, y los grupos deben quedar formalmente constituidos dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva.

A partir de ahí se abrirá el procedimiento para la investidura. Para ello la presidencia del Parlamento iniciará una ronda de consultas con los grupos parlamentarios antes de proponer un candidato para someterse al debate.

Tras la sesión constitutiva se abrirá un plazo de 15 días -máximo hasta el 26 de junio- para la celebración del debate de investidura, fecha que fijará el presidente de la Cámara.

En el debate de investidura, el candidato a presidente deberá tener mayoría absoluta en la primera votación, 55 diputados, dos más de los que ha conseguido el Partido Popular de Juanma Moreno.

Si no hay mayoría absoluta, 48 horas después, el 28 de junio si se agota el plazo, se repetirá la votación, en la que sólo se requerirá mayoría simple. Es decir, más votos a favor que en contra.

La última fecha clave será el 26 de septiembre para evitar la repetición electoral. En el caso de no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán de nuevo las propuestas de candidatos.

Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación ninguno hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará disuelto automáticamente y se convocarán nuevas elecciones.

Todo ello teniendo en cuenta que la Cámara andaluza no es hábil durante el mes de agosto, lo que podría alargar el proceso en caso de no llegar a un acuerdo de Gobierno.