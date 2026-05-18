El PSOE andaluz no hace autocrítica y se da por ganador al quitarle la mayoría a Moreno: "Ahora abrirá la vía Abascal"

El secretario de Comunicación del PSOE-A, en rueda de prensa en Sevilla tras la Ejecutiva regional Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE andaluz no realiza autocrítica tras perder dos escaños y considera haber cumplido su objetivo de quitar la mayoría absoluta al PP de Juanma Moreno. El partido destaca que la pérdida de la mayoría del PP abre un nuevo escenario en Andalucía, obligando a Moreno a pactar con Vox y, según el PSOE, traicionar a su electorado. El PSOE asegura haber movilizado a su electorado, aumentando el número de votos y superando las previsiones más negativas de las encuestas. María Jesús Montero afirma que continuará en su puesto mientras el partido lo necesite, reconociendo que el resultado fue adverso y señalando dificultades para adaptarse a la política actual.

El día después de unos comicios es siempre el de los análisis, las explicaciones, las excusas y, a veces, las autocríticas. Pero en el PSOE andaluz, al menos de cara al exterior, no hay nada que reprocharse.

El partido se ha reunido este lunes después de encajar una derrota histórica y rebajar dos escaños más su suelo electoral, hasta 28. De puertas para afuera no han dejado traslucir ni media autocrítica y se dan por ganadores en el "objetivo fundamental" de apear a Juanma Moreno de la mayoría absoluta y forzarle a pactar con Vox.

El secretario de Comunicación del PSOE-A, Fernando López Gil, ha asegurado que "el primer logro" ha sido ese: "Lo prioritario es la pérdida de la mayoría absoluta del PP, que abre un escenario nuevo en Andalucía". Un escenario que, por una parte "preocupa" al PSOE, según López Gil, pero que indudablemente será útil en el relato nacional.

Frente a la "vía andaluza" propugnada por Moreno, ahora, dice el secretario de Comunicación, se abre la "vía Abascal" en Andalucía. "Moreno dijo que no gobernaría con Vox ni sería importante la prioridad nacional. Ahora uno de los dos va a tener que desmentirse y traicionar a su electorado".

En cuanto al PSOE, todos los objetivos parecen cumplidos: "Hemos movilizado al electorado, hemos puesto el foco en sus preocupaciones, hemos subido en número de votos". Además, alega, López Gil, las encuestas daban resultados más desastrosos en las semanas previas al 17-M.

Ahora, afirma, toca cuatro años de trabajo en el Parlamento, con María Jesús Montero, de quien no ha añadido más datos sobre su futuro, para recuperar la ilusión por el PSOE.

Montero, sin planes a largo plazo

La secretaria general de los socialistas andaluces tampoco lo aclara del todo: "Estaré hasta que ese servicio al partido se entienda concluido", ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser, donde tampoco ha querido proyectarse para los próximos cuatro años: "Voy minuto a minuto".

Montero, que sí ha reconocido un resultado "adverso", ha achacado los resultados en buena medida a "la política que se hace en el siglo XXI, a la que no se ha adaptado el PSOE andaluz".

Un guiño al auge de Adelante Andalucía y una idea que no comparte su secretario de Comunicación, quien ha insistido en que el PSOE es el partido que más tráfico en redes ha movido la semana previa al 17-M. Para López Gil, a Adelante "le ha beneficiado que es un partido que no está en el gobierno y una parte del electorado se ha sentido atraída por eso mismo".