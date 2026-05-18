La provincia de Sevilla renuncia a volver al PSOE y se consolida como nuevo 'feudo' de Juanma Moreno

Las claves

Las claves Generado con IA Sevilla, tradicional bastión socialista, consolida su cambio y se convierte en nuevo 'feudo' del PP con Juanma Moreno. El PP vuelve a ganar en municipios emblemáticos como Dos Hermanas, Utrera, Los Palacios y la capital, sumando además nuevas localidades. El PSOE mantiene solo algunos municipios poco poblados y pierde fuerza especialmente en la corona metropolitana norte. Juanma Moreno logra 8 escaños (uno menos que en 2022), mientras el PSOE mantiene 5, perdiendo ambos porcentaje de voto por el ascenso de Adelante Andalucía.

Hasta 2022, la provincia de Sevilla era indiscutible e indiscutidamente socialista. Durante décadas, pasara lo que pasa en las capitales y en otros territorios de la región, Sevilla estaba ahí para votar PSOE por encima de cualquier otra opción.

La identificación del partido con la provincia excedía lo político y rayaba lo sentimental: en Sevilla, en la Puebla del Río, se tomó la famosa 'foto de la tortilla', de Sevilla salieron Felipe González y Alfonso Guerra y todos los presidentes de la Junta nacieron o se radicaron jóvenes en la ciudad. De aquí, más recientemente, han salido Susana Díaz y María Jesús Montero.

Si había un 'feudo' socialista era ese, la provincia con más habitantes y más votantes, la que marca tendencia.

En 2022, el PP dio la campanada arrebatándole el voto mayoritario al PSOE incluso en lugares tan emblemáticos como Dos Hermanas, que lleva con alcaldes socialistas desde 1983. Cayeron también Utrera, Los Palacios, Lebrija, Alcalá de Guadaira, por supuesto la capital y el Aljarafe.

Estaba por ver si Juanma Moreno aguantaba el resultado, sobre todo después de que en las elecciones generales de 2023 Sevilla fuera la única provincia andaluza en la que ganó el PSOE. En este 2026 se trataba de consolidar el 'feudo' arrebatado y lo ha logrado, a pesar de perder uno de los cinco escaños.

Los municipios mencionados apostaron nuevamente por el PP y se sumaron Guillena, Castilleja del Campo, Los Molares y El Real de la Jara. El PSOE aguanta El Arahal, La Rinconada, Brenes, El Castillo de las Guardas, Aznalcóllar y otros municipios poco poblados.

En Sevilla capital, Juanma Moreno ha logrado seducir a 16.790 nuevos votantes respecto a 2022 mientras que el PSOE de María Jesús Montero ha perdido 2.480 votos.

Lejos de reconquistar su viejo 'latifundio', el que contribuyó decisivamente a las grandes mayorías históricas, los socialistas pierden músculo en la provincia y de forma más notable en la corona metropolitana norte: en Brenes se deja 7,31 puntos porcentuales, en Guillena 6,82, en Tocina, 6,62, y en La Rinconada, 6,60.

Igual en porcentaje, pero un escaño menos

En la capital, en los barrios obreros como San Jerónimo o Pino Montano el ascenso de Adelante Andalucía ha supuesto un contratiempo para el PSOE. Precisamente Adelante ha 'robado' el escaño al PP respecto a los resultados de 2022.

Así, Juanma Moreno queda con 8 escaños frente a los 9 de los anteriores comicios, aunque el porcentaje de voto apenas varía y queda en 39,35% frente al 40,14% de 2022. El PSOE mantiene sus 5 escaños en la provincia, aunque cae en porcentaje de 26,63% a 23,94%.

En consecuencia, el giro 'azul' de Sevilla se confirma. La provincia no regresa al redil socialista; todo lo contrario, pasa a consolidarse como 'feudo' del PP o, al menos, de Juanma Moreno. En 2027 puede ser un lugar clave para la batalla electoral entre derechas e izquierdas por las generales y municipales.