Juanma Moreno celebra los resultados en la calle: "No hemos sacado matrícula de honor, pero sí un sobresaliente"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno (PP andaluz) ha ganado las elecciones en Andalucía, quedándose a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. Moreno celebró el resultado en la calle, calificando la victoria como un "sobresaliente", aunque no podrá gobernar en solitario. El PP andaluz logró 150.000 votos más que en 2022, pero necesitará a VOX para formar Gobierno. A pesar de la mayor participación ciudadana, Moreno no logró la mayoría absoluta y deberá negociar apoyos para gobernar.

El candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, ha ganado las elecciones en Andalucía, pero se trata de una victoria amarga al quedarse a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, fijada en los 55 parlamentarios.

Aunque en un principio se dudó sobre el lugar en la que Moreno valoraría los resultados, finalmente se decidió salir a la calle y celebrar lo que había ocurrido: una victoria, aunque no podrá gobernar en solitario.

"No hemos sacado matrícula de honor, pero hemos sacado un sobresaliente", ha valorado Juanma Moreno en una comparecencia en una tarima en la puerta del PP andaluz con cierto optimismo porque ha contado con 150.000 votos más que en 2022.

Al filo de las 21,30 horas, con el 50% escrutado, avanzó hasta los 52 diputados, y en esa cifra se quedaron estancados hasta el 80% del recuento. A las 22:17 horas, y con el 87,92 excrutado, la candidatura de Juanma Moreno subió un escaño, que arrebató a Vox.

Con estos resultados, Moreno logra la más amarga de las victorias, y necesitará a VOX para apuntalar el Gobierno andaluz para los próximos cuatro años, algo que ha tratado de evitar y que ha sido uno de los mensajes que más ha repetido a lo largo de la campaña electoral: que quería gobernar sin ataduras.

Realmente, Juanma Moreno ha obtenido más votos que en 2022, pero ante el aumento de la participación en casi 7,6 puntos con respecto a los anteriores comicios autonómicos, señaló que era "un dato positivo para la democracia, es un dato positivo para las instituciones". Sin embargo, finalmente no le ha beneficiado.

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