Juanma Moreno, tras depositar su voto: "Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno ha votado en Málaga y afirma tener buenas sensaciones tras una campaña sin incidentes, pidiendo alta participación. María Jesús Montero, candidata del PSOE, ha votado en Sevilla y destaca la importancia del día para el futuro de Andalucía, animando a la participación. Manuel Gavira (Vox) y Antonio Maíllo (Por Andalucía) también llaman a la movilización, defendiendo que los andaluces ejerzan su derecho al voto. José Ignacio García (Adelante Andalucía) subraya la obligación moral de votar y recuerda la lucha histórica por el derecho al sufragio.

Los principales candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía ya han depositado su voto. El actual presidente y candidato a la reelección, el popular Juanma Moreno ha ejercido su derecho en Málaga capital.

“Llego con muy buenas sensaciones. He recibido mucho cariño. No he tenido ningún incidente destacable en la campaña y he visto mucha ilusión con nuestro proyecto”, ha afirmado Moreno a los periodistas a la salida del colegio electoral.

El candidato del PP ha insistido en que es “consciente” de que es difícil repetir la mayoría absoluta y ha destacado que “todo está abierto”, pidiendo así que haya una participación masiva.

Incluso ha bromeado porque es un domingo típico de comuniones, por lo que ha pedido a los ciudadanos que vayan antes a votar que "luego las sobremesas se hacen largas y da pereza ir a votar".

Moreno ve con normalidad la enorme expectación que se ha creado en torno a las elecciones andaluzas. “Andalucía es la tercera economía de España, la comunidad más poblada, con una enorme singularidad y un tremendo peso. Se van a decidir en clave andaluza muchas cosas y lo que pase en Andalucía condiciona otras cosas”, ha afirmado.

La candidata socialista, María Jesús Montero, ha votado en Sevilla capital. "Para Andalucía es un día importantísimo para decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo venga a votar", ha señalado.

"Espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, alegría, con esperanza, y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha subrayado la socialista.

Montero ha mostrado su preocupación porque haya una participación inferior a la de ediciones anteriores. A las 11:30 la participación era del 15%, prácticamente la misma que hace cuatro años.

Manuel Gavira, candidato de Vox, ha votado este domingo en Cádiz y ha pedido a los ciudadanos que "se imponga el sentido común en Andalucía", ya que ha sido el eslogan de su campaña electoral.

Gavira ha pedido al gobierno andaluz que sí "se meta en el lío y deje de ser una figura decorativa". Si el PP no logra la mayoría absoluta, la llave de la gobernabilidad la tendrá el partido presidido por Santiago Abascal.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha ido en la misma dirección, reclamando una movilización masiva y que todos los andaluces ejerzan de forma activa su derecho al voto.

"Andalucía debe decidir qué quiere hacer en estos cuatro años y nosotros queremos unos cuatro años de defensa de lo común, de las gentes que tengan seguridad y certidumbre y tranquilidad en la vida y mejor felicidad", ha afirmado Maíllo.

José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, puede ser uno de los que dé la sorpresa esta jornada electoral. Ha votado en Jerez de la Frontera y ha pedido "que la gente vote en defensa propia, vote por la clase trabajadora, vote por el pueblo andaluz, vote por la gente normal y corriente".

Ha incidido además en la obligación moral de los ciudadanos de ir a votar. "Durante muchas décadas hubo muchas mujeres y hombres que han dado su vida para que hoy se pueda participar, para que hoy se tenga derecho al voto, y por todas esas mujeres y hombres que durante décadas, durante siglos, dieron su vida para que tener ese derecho se debe participar. Hoy todos somos iguales", ha subrayado.