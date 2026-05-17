Amarga goleada: Juanma Moreno le saca 19 puntos a un PSOE aún más hundido pero necesita a Vox para la mayoría

Juanma Moreno, esta tarde a su llegada a la sede del Partido Popular. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno (PP) ha ganado las elecciones andaluzas, quedándose a solo 2 escaños de la mayoría absoluta. El Partido Popular ha sido el más votado en las 8 provincias andaluzas y supera en 19 puntos al PSOE, que firma su peor resultado histórico con 28 diputados. Moreno necesitará el apoyo de Vox, que sube a 15 diputados, para formar gobierno, pese a que su objetivo era gobernar en solitario. La participación electoral ha crecido 7,6 puntos respecto a los anteriores comicios autonómicos.

Juanma Moreno ha ganado las elecciones en Andalucía, pero quedándose a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta, fijada en los 55 asientos.

El Partido Popular ha sido, además, el partido más votado en las 8 provincias andaluzas.

Ha logrado superar en 19 puntos al PSOE de María Jesús Montero, cuya candidatura ha perdido dos escaños, con el peor resultado del socialismo andaluz en su historia: 28 diputados

Con estos resultados, Moreno logra la más amarga de las victorias, y necesitará a VOX para apuntalar el Gobierno andaluz para los próximos 4 años, algo que ha tratado de evitar y que ha sido uno de los mensajes que más ha repetido a lo largo de la campaña electoral: que quería gobernar sin ataduras.

Al filo de las 21:30 horas, el escrutinio rebasó la barrera de los 50 escaños, quedándose tan solo a 4 asientos de la mayoría absoluta. Con el 50% escrutado, avanzó hasta los 52 diputados, y en esa cifra se quedaron estancados durante gran parte de la segunda parte del recuento.

A las 22:17 horas, y con el 87,92% escrutado, la candidatura del líder de los populares andaluces subió un escaño, que arrebató a Vox. La encabezada por Manuel Gavira ha logrado finalmente 15 diputados, uno más que en 2022.

El candidato popular ha seguido el escrutinio en la sede, en medio de una calma que ha ido tornándose más tensa conforme iba avanzando el recuento el electoral.

A medida que avanzaban los resultados, las caras en la calle San Fernando han ido tornándose más serias, sobre todo tras los buenos augurios de los sondeos a pie de urna, que garantizaban la absoluta.

No obstante, a su llegada a la sede regional de su partido pasadas las 20 horas, Juanma Moreno prefirió ser cauto: "Hasta que no se cuentan los votos no se sabe exactamente qué sucede y qué es lo que han decidido los ciudadanos de Andalucía".

Sobre el aumento de la participación en casi 7,6 puntos con respecto a los anteriores comicios autonómicos, señaló que era "un dato positivo para la democracia, es un dato positivo para las instituciones", y afirmó que desconocía "en qué sentido han crecido las mesas", algo que, al parecer, había ocurrido en prácticamente las ocho provincias.

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