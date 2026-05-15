Antonio Maíllo, el profesor de latín que apuesta por la unidad de la izquierda con Julio Anguita como referente

Las claves

Las claves Generado con IA Antonio Maíllo, profesor de latín y defensor de los servicios públicos, encabeza la coalición Por Andalucía en las elecciones a la Junta de Andalucía. Ha logrado unir a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, junto a otras formaciones menores, apostando por la unidad de la izquierda andaluza para evitar la fragmentación del voto. Maíllo se declara a favor de la regularización de migrantes y considera la empatía clave en su carrera política, teniendo como referente ideológico a Julio Anguita. Su trayectoria política y personal está marcada por el compromiso social, la honestidad y su defensa de la diversidad y la cultura andaluza.

Profesor de secundaria de latín, firme defensor de los servicios públicos y un candidato que apuesta por la unidad de la izquierda. Así se presenta Antonio Maíllo a las elecciones a la Junta de Andalucía.

El actual coordinador es el encargado de encabezar la coalición llamada Por Andalucía, que ha integrado por primera vez a Izquierda Unida, Sumar y Podemos, junto a otras formaciones de menor calado como Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alianza Verde y Alternativa Republicana.

Maíllo representa una apuesta por la unidad de todas las izquierdas a la izquierda del PSOE. Su objetivo es movilizar al electorado de izquierdas y evitar la fragmentación del voto que en 2022 penalizó a la izquierda andaluza y le llevó a cosechar tan solo cinco diputados.

Su carrera política comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda (1991-1995), después en Aracena (2003-2011), compatibilizando sus cargos políticos con su actividad como docente de latín.

En 2012, tras el acuerdo de gobierno en Andalucía entre el PSOE e Izquierda Unida, fue nombrado director general de Administración Local de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, bajo los presidentes José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Dio el salto como diputado autonómico tras las elecciones de 2015, tras encabezar la lista de IU por Sevilla. Fue portavoz de este grupo parlamentario y posteriormente de la confluencia con Adelante Andalucía.

En estos comicios, es el candidato que ha logrado que tres formaciones de izquierda, a veces enfrentadas, como son Izquierda Unida, Podemos y Sumar sumen fuerzas de cara a las elecciones autonómicas, gracias a su política de apostar por integrar distintos pensamientos.

¿Cómo ha sido capaz de unirles?

En un cuestionario realizado por EL ESPAÑOL, el candidato explica que el rasgo que más le ha ayudado a desarrollar su carrera política es "la empatía", un aspecto clave para unir a diversas fuerzas de la izquierda en búsqueda de un objetivo electoral.

Además, considera que el que más le ha perjudicado a la hora de realizar su actividad parlamentaria es la impaciencia, pese a sus tres legislaturas como diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía.

En paralelo, considera que su trabajo y el tiempo dedicado a la enseñanza es lo que más ha condicionado su visión política, a la vez que "las situaciones de injusticia social" que ha vivido en su vida.

A favor de la regularización

Uno de los temas que se ha metido en la campaña andaluza ha sido el de la regularización de migrantes, en situación irregular, anunciada por el Gobierno de España.

El propio Maíllo se ha manifestado a favor, considerando que "es una medida maravillosa", independientemente del número de personas que se vean beneficiadas por esta polémica medida, fuertemente criticada por los partidos que hacen oposición al Ejecutivo central.

De hecho, su trayectoria ha estado marcada por diferentes decisiones personales de peso, como reconocer su condición de homosexual en un momento en el que era difícil hacerlo, algo que asegura que es de "las cosas que más orgullo le produce".

Julio Anguita como referente

Maíllo, natural de Lucena señala al histórico alcalde de Córdoba, Julio Anguita como su referente ideológico, un dirigente del que siempre se mantuvo cerca durante el tiempo que compartieron en el partido.

Al igual que en su momento señalara Anguita, que quería ser recordado como un político honesto, afirma que quisiera que la población le recuerde en el futuro como una persona que intentó "hacer las cosas con honestidad".

En cuanto a su libro favorito, se queda con La realidad y el deseo, escrito por el poeta sevillano Luis Cernuda, uno de los críticos literarios de mayor influencia en el siglo XXI y perteneciente a la célebre Generación del 27.

Además, como referente cultural, destaca a la cantaora de flamenco Carmen Linares, una de las artistas andaluzas más influyentes.

Con una trayectoria profesional marcada por una dedicación exclusiva a Andalucía, asegura sentirse molesto por algunos tópicos andaluces, especialmente el que se realiza desde fuera de la región, aludiendo a "qué graciosos son los andaluces", ya que cree que se hace desde una postura "paternalista".

Pregunta.- ¿Qué has perdido y qué te has perdido, al entrar en política?

Respuesta.- He perdido tranquilidad, pero cuando optas eliges un camino y, por tanto, no necesariamente te pierdes nada.

Pregunta.- ¿En qué tema importante has cambiado de opinión con el tiempo?

Respuesta.- En la comprensión de la condición humana.

Pregunta.- ¿Cómo te enfrentas al fracaso o a los resultados adversos?

Respuesta.-Con la misma distancia que al éxito, “esos dos grandes impostores”.

Pregunta.- ¿Cómo actúas cuando un miembro de tu equipo comete un error grave?

Respuesta.- Soy exigente pero compasivo.

Pregunta.- ¿Qué idea del “otro bloque ideológico” crees que tiene algo de razón?

Respuesta.- No se me ocurre pero alguna tiene que haber.