Dos muertos en un grave accidente de tráfico en Andújar (Jaén)

Imagen de archivo de un vehículo de la Guardia Civil de Trafico.

Las claves

Las claves Generado con IA Dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido tras un accidente de tráfico en Andújar, Jaén. El accidente ocurrió cuando un vehículo se salió de la vía JA-2321 a la altura del kilómetro 5,5 e impactó contra dos olivos. El suceso fue alertado a emergencias sobre las 11:45 horas y movilizó a sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos y Policía Local.

Dos personas han muerto este jueves tras la salida de vía de un vehículo en Andújar, en la provincia de Jaén.

De acuerdo con los datos aportados por el servicio 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, sobre las 11:45 horas se ha recibido una llamada de socorro que alertaba del siniestro registrado en la JA-2321 a la altura del kilómetro 5,5.

Según el alertante, el vehículo, en cuyo interior había varias personas, se había salido de la vía y había impactado con dos olivos.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Andújar y a la Policía Local.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado que finalmente dos personas han resultado fallecidas en el siniestro, un hombre y una mujer, de los que no han trascendido más datos.