Carolina España: "¿Por qué un andaluz vale 389 euros menos que un catalán? Es un castigo que no vamos a permitir"

Critica la falta de inversiones del Gobierno central en Málaga, especialmente en infraestructuras ferroviarias y de movilidad, y reclama un trato más equitativo para la provincia.

España destaca proyectos clave para Málaga como el centro de investigación de microchips IMEC, el hospital Virgen de la Esperanza y la construcción de nuevas viviendas y mejoras en movilidad.

La consejera reivindica los avances económicos y sociales logrados por el gobierno de Juanma Moreno y defiende la necesidad de una mayoría absoluta para evitar pactos y garantizar la estabilidad.

Carolina España denuncia que la financiación autonómica propuesta por el Gobierno central supone un agravio para Andalucía, que recibiría 389 euros menos por habitante que Cataluña.

Carolina España cumplirá 57 años en agosto. Ha sido concejala en el Ayuntamiento de Málaga, diputada por Málaga en el Congreso de los Diputados y en 2022 fue nombrada consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos en el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía.

En las elecciones de este próximo domingo, 17 de mayo, va como número dos en la lista del PP en la provincia de Málaga. El número uno es el propio Juanma Moreno, por lo que no puede estar más alto, demostrando así el peso que tiene en el partido.

Llevamos meses de precampaña y estas últimas semanas de campaña oficial están siendo agotadoras, con continuos viajes, reuniones y mitines por toda la provincia de Málaga compaginándolo con su labor como consejera y la asistencia a los consejos de gobierno.

Quedamos con ella en un sitio emblemático de Málaga, el Centre Pompidou. Mañana viernes, a pocos metros, el PP hará su mitin final de campaña.

¿Cómo va el cansancio con la campaña electoral?

Bueno, ya queda poco pero vamos bien de fuerza porque veo en la calle mucha ilusión, muchas ganas y eso nos ayuda a llegar al final. Espero que la gente nos llene las urnas de votos para Juanma el domingo y podamos conseguir esa mayoría de estabilidad.

¿Qué le pareció el debate del martes?

Lo vi bien. Eran todos contra Juanma. Juanma resistió porque dice la verdad, ha gestionado, ha transformado esta tierra y ha conseguido avance, progreso y empleo. Ahí están los datos.

Todo es mejorable, claro que sí, pero no reconocer la transformación de Andalucía, que ya no somos los últimos, que crecemos por encima de la media, que estamos en el top, que hablamos de tú a tú a Cataluña y a Madrid… No se puede no reconocer todo eso. Al final el espectador se da cuenta de que los demás estaban mintiendo. La campaña del bulo, de la confrontación, bueno, sanchismo en estado puro.

El último sondeo que hemos publicado en EL ESPAÑOL da la victoria de Juanma Moreno entre 54 y 55 parlamentarios. La mayoría absoluta son 55. ¿Está generando eso mucho estrés en el Partido Popular?

Lo sabemos y por eso en estos últimos días de campaña estamos pidiéndole a los andaluces que concentren el voto en Juanma Moreno. Tenemos cerca la mayoría de estabilidad y está en las manos de los andaluces el que podamos conseguirla.

Si no la tenemos todo se complica a la hora de formar gobierno. Hemos visto como en Extremadura, Castilla y León o Aragón han tenido muchas dificultades para formar gobierno, con seis meses la comunidad autónoma parada. Esto es algo que no nos podemos permitir Andalucía, ya que hemos cogido una velocidad de crucero. No podemos dar marcha atrás.

Por eso insisto, pueden confiar en nosotros y concentrar el voto en Juanma para que podamos gobernar en libertad, en solitario, sin ataduras, sin tener que depender de nadie, sin que nadie tenga que coger un teléfono para pedir autorización a Madrid. Las decisiones de Andalucía se tienen que tomar en Andalucía y eso es lo que queremos desde el Partido Popular y desde el gobierno de Juanma.

¿Qué supondría tener que pactar con Vox en caso de que fuera necesario?

Aspiramos a que no tenga que ser necesario.

Ya, pero si lo fuera.

No nos lo planteamos porque venimos de una legislatura donde no ha sido necesario. Nosotros aspiramos a gobernar en solitario y es posible porque lo hemos conseguido en esta legislatura y, desde luego, sin esa atadura vamos más rápido.

El momento más crítico de la legislatura para el PP en Andalucía ha sido el caso de los cribados. ¿Cree que se han recuperado ya de esa mala imagen?

Ya lo ha dicho el presidente. Nosotros no nos hemos escondido en este caso. Se produjo un problema, un error, se pidieron disculpas a las 2.317 mujeres e inmediatamente se les hizo la prueba. Fue un error de comunicación en el protocolo.

Se asumieron responsabilidades puesto que toda la cúpula del sistema sanitario, del SAS y de la Consejería cesaron o dimitieron. Y luego lo más importante es que se puso en marcha un plan de choque con más de 100 millones de euros y se contrataron a más de 700 profesionales sanitarios precisamente para reforzar todo el tema de los cribados. Creo que se actuó como se tenía que actuar.

En ninguna otra administración asumen responsabilidades. Aquí hemos visto el apagón, hemos visto Adamuz, todo tipo de circunstancias que han pasado, sucesos trágicos, y nadie ha asumido responsabilidades.

En los días previos al arranque de la campaña, Zapatero, acompañado de Montero, defendió en Jaén la especial financiación a Cataluña porque “era la locomotora de España”. Usted ha estado en las negociaciones de la financiación de las comunidades. ¿Qué pensó al escucharlo?

Me parece una falta de respeto venir aquí a decirle a los andaluces que una vez más nos van a volver a agraviar, que siguen con los privilegios a Cataluña y siguen los maltratos, los castigos y los agravios a Andalucía.

El nuevo modelo de financiación propuesto por la señora Montero y por Esquerra hace que Andalucía no solo vuelva a quedar por debajo de la media, sino que además se amplía la diferencia con Cataluña. Pasamos de 248 euros por habitante menos que Cataluña a 389 euros menos que Cataluña.

¿Por qué un andaluz vale 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña? Eso es un agravio y un castigo que no vamos a permitir. Estamos viendo como lleva Juanma toda la campaña diciendo que al día siguiente de las elecciones le van a dar el 100% de la recaudación del IRPF al independentismo catalán cuando todas las comunidades autónomas solo tenemos el 50%.

Carolina España tras la entrevista con EL ESPAÑOL. Carlos Díaz

Y ahora hemos conocido que hay un pacto para aprobar los presupuestos de Cataluña entre Esquerra y el señor Illa que la semana que viene nos lo contarán, es decir, justo después de las elecciones. ¿Qué tienen que esconder? ¿Por qué esperan a después de las elecciones? ¿Cuál es el nuevo privilegio al independentismo catalán? ¿Cuál es el nuevo castigo a Andalucía? Pues más de lo mismo.

El PP se compromete a volver a deflactar el IRPF para combatir la inflación y la subida de impuestos nacional. Además, habrá deducciones para enfermos de ELA o personas cuidadoras, una bonificación de 100 euros para gafas y lentillas para menores de 25 años, mejoras fiscales vinculadas a vivienda y la ampliación de límites para que más jóvenes y familias vulnerables puedan beneficiarse.

Publicamos esta semana en nuestro diario una entrevista con Juanma Moreno en la que aseguraba que si María Jesús Montero caía en picado Pedro Sánchez convocaría elecciones antes de Navidad. ¿Cree que podría ser así?

Sánchez es absolutamente imprevisible. Si tiene un resultado bastante malo y el nuestro es bastante bueno imagino que sus propios alcaldes, cargos públicos y cargos orgánicos del Partido Socialista se rebelarán un poco. Eso es lo que ocurrió en las elecciones del año 2023 y por eso convocó las elecciones generales tras las municipales.

También puede ocurrir que siga aferrado al sillón y que busque cualquier momento que le sea algo más beneficioso para él para volver otra vez a ese gobierno de pactos con Bildu, con Esquerra, con Sumar… Hay que recordar que él no ganó las elecciones. Está gobernando sin haber ganado las elecciones y sin haber hecho un presupuesto en toda la legislatura.

Ahora estamos viendo por qué no ha hecho un presupuesto, por los amaños, los chanchullos, las trampas desviando fondos europeos para gasto corriente. Están desviando los recursos que había que destinar a vivienda de fondos europeos para gasto corriente. Todo eso ocurre porque no hay un presupuesto y porque cuando no hay un presupuesto se gobierna sin ningún tipo de control.

¿Cómo perjudica eso a Andalucía?

Montero no ha publicado jamás las ejecuciones presupuestarias desde junio de 2022. Y en ese primer semestre del año 2022 la ejecución presupuestaria de las inversiones fue un 15% en Andalucía y un 64% en Cataluña. ¿Hay más agravio que ese? Yo no conozco ninguna inversión que haya hecho Pedro Sánchez en Andalucía. Es un castigo permanente.

El PSOE y María Jesús Montero han volcado su campaña electoral en la defensa de la sanidad pública. De hecho es su eslogan. La gestión de la sanidad ha sido el aspecto más criticado por los ciudadanos en esta legislatura del PP.

La sanidad es un tema delicado y ha habido problemas en todas partes a nivel nacional después del COVID. Es cierto que la señora Montero habla de sanidad pública, pero la que destrozó la sanidad pública no puede hablar. No tiene credibilidad para decir que la va a recuperar. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros hemos tenido que levantar todo lo que ella destrozó.

Eso lo recuerdan muy bien los profesionales sanitarios y los usuarios. Montero bajó el presupuesto en sanidad en 1.500 millones de euros, despidió a 7.700 profesionales sanitarios, redujo entre 600 y 800 camas y metió en un cajón a 500.000 andaluces para que no computaran en las listas de espera. Ella destrozó la sanidad pública.

Carolina España en Málaga. Carlos Díaz

Nosotros la hemos dotado de más presupuesto, de más personal y hemos hecho mucha infraestructura sanitaria.

En el hospital Virgen de la Esperanza de Málaga ya hemos puesto la primera piedra y va a costar más de 500 millones de euros. Ese hospital lo prometió la señora Montero cuando yo era concejala en el Ayuntamiento de Málaga y nunca lo hizo.

Nosotros no solo haremos ese hospital sino que estamos haciendo en la provincia de Málaga centros de salud en Nerja, el CARE de El Palo, hemos ampliado el hospital de Vélez, hemos terminado el hospital de Marbella después de 12 años paralizado, el hospital de Estepona, centros de salud en Fuengirola, en Marbella… Eso no lo hicieron los gobiernos socialistas.

Todo eso no puede ser privatizar la sanidad. Si hacemos centros de salud y hospitales es sanidad pública. Por lo tanto mienten.

En cualquier caso, nosotros somos conscientes de que hay que mejorar la sanidad. Por eso ya ha dicho el presidente que si tenemos la confianza de los andaluces haremos un plan de digitalización y de eficiencia.

Hemos incrementado el presupuesto en sanidad en más de un 65%, desde los 9.800 hasta los 16.200 millones de euros, y hemos incrementado los profesionales sanitarios de 100.000 a 130.000 y sigue habiendo problemas. De ahí ese plan de digitalización y eficiencia.

Eso es lo que no entiende el ciudadano. ¿Cómo es posible que destinando más dinero el servicio no sea mejor y haya muchos problemas, por ejemplo, para conseguir una cita en un centro de salud?

Primero porque nos faltan médicos. Hay que autorizar más MIR. La autorización la da el Gobierno central con cuentagotas. Va a llegar un momento en que no se van a poder cubrir las jubilaciones.

Por otra parte también creemos que hay que hacer un cambio organizativo. Por eso hablamos de aplicar la inteligencia artificial, es decir, un cambio en la eficiencia porque tenemos que ser más rápidos, más ágiles para poder mejorar las listas de espera.

Cambiando de tercio, ¿de qué proyecto se ha sentido más orgullosa en estos cuatro años como consejera?

Para mí hay uno que es inmaterial, que es la transformación de Andalucía. El milagro económico de Andalucía se ha consolidado porque, al principio, parecía que eran brotes verdes. Los andaluces se sienten orgullosos de ser andaluces.

Como proyecto tangible para mí el más importante es el IMEC en Málaga. Viví en primera persona cuando vinieron los belgas a Málaga buscando localizaciones para hacer un segundo centro de investigación de semiconductores en Europa y miraron también en Madrid, Cataluña o el País Vasco.

Fueron muchos meses de negociaciones pero conseguimos que viniera al final a Málaga y eso va a ser una revolución. Habrá un antes y un después cuando el IMEC esté funcionando porque va a poner a Málaga, a Andalucía y a España como un referente mundial en los microchips. Y eso me llena de orgullo.

¿Y qué es aquello que le ha salido peor o le hubiera gustado hacer y no ha hecho?

Me hubiese gustado que el hospital Virgen de la Esperanza estuviera más avanzado. Es una de las obras de ingeniería más importantes de los últimos 50 años en Andalucía, siendo uno de los hospitales más grandes de España con 800 camas o 48 quirófanos. La complejidad es enorme desde un punto de vista técnico y eso ha hecho que los plazos se hayan ido dilatando.

Hemos puesto la primera piedra, está en los Presupuestos y se terminará, pero me hubiera gustado poder empezarlo antes.

Usted se presenta a las elecciones andaluzas por Málaga. Ha hablado del IMEC o del Hospital Virgen de la Esperanza. ¿Qué otros proyectos de envergadura plantea para esta provincia?

Estamos obsesionados con hacer vivienda. El problema de la vivienda es un problema de oferta. Hacen falta más viviendas. Por eso hemos hecho una ley de vivienda que agiliza los suelos para que no haya que esperar 10 años.

Hace falta vivienda en Málaga y nosotros la vamos a construir. Estamos ya construyendo más de 1.000 viviendas en Teatinos de alquiler y en la parte de Lagar de Oliveros también más de 2.800 viviendas. Seguiremos con los tema sanitarios y educativos que son prioritarios.

Otro tema es la movilidad. Nosotros cumplimos. Trajimos el Metro al centro de Málaga y lo estamos llevando soterrado al nuevo hospital. Tenemos también un estudio en marcha para ver por dónde continuamos, si lo llevamos a la zona este, Ciudad Jardín o si va al PTA.

La consejera de Economía y candidata del PP en las elecciones andaluzas por Málaga Carolina España. Carlos Díaz

Hace falta también que el gobierno central arrime el hombro porque Málaga tiene un problema de movilidad importante y no se está resolviendo. ¿Cómo puede ser que se le den 8.000 millones de euros para los Rodalíes catalanes y que no tengamos tren a Marbella que es la única ciudad de más de 100.000 habitantes sin tren en toda España?

¿Qué pasa con la autovía A7 desde Nerja hasta Marbella y las grandes caravanas que se forman? Eso es competencia del gobierno de España y tiene que solucionarlo.

Tenemos un problema de vivienda, pero la gente no se puede ir a vivir a las afueras de Málaga tampoco porque hay un problema de movilidad.

El gobierno de España no está ni se le espera. El otro día le preguntaba en el debate al representante socialista que me dijera una sola inversión que haya hecho el gobierno aquí. Porque no están en el auditorio, no están en las cubiertas de la catedral que siempre está la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación, nunca está el gobierno.

No están para los trenes ¿dónde están las mejoras en el Cercanías? El Cercanías se cae a pedazos y es el tren más rentable de toda España. Ni está ni se le espera ni el soterramiento del tren del puerto, ni el acceso norte al aeropuerto, ni la estabilización de nuestras playas, ni los paseos marítimos… Es un castigo permanente a la provincia de Málaga a nivel de inversiones.

Si se confirma la victoria del PP en Andalucía y que formen gobierno, ¿le gustaría repetir como consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos?

Para mí ha sido un honor trabajar con Juanma y haber sido partícipe en esta transformación económica de Andalucía. Pero está claro que mi compromiso es con Juanma y con el Partido Popular y estoy a disposición. Donde me quiera poner el presidente allí estaré, seguro que estaré bien.

En 2027 son las elecciones municipales. Francisco de la Torre no se ha pronunciado aún, pero todo apunta a que volverá a presentarse. Su nombre suena en los mentideros políticos a futuro. ¿Le gustaría ser alcaldesa de Málaga algún día?

Hoy por hoy la verdad es que tenemos al mejor. Paco de la Torre es el mejor alcalde que puede tener Málaga y yo lo veo en plena forma, nos queda alcalde para rato.

Nosotros ahora mismo estamos centrados en el domingo, en conseguir esa mayoría que nos permita seguir avanzando, seguir creciendo con estabilidad, con moderación y no me planteo otras cuestiones. Ahora mismo mi compromiso está con Juanma y con Andalucía y, por supuesto, con Málaga también pero desde Andalucía.