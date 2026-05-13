Santiago Abascal critica que Juanma Moreno "ha pasado del luto a Operación Triunfo en cuestión de segundos"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal ha criticado a Juanma Moreno por pasar rápidamente del luto por los guardias civiles asesinados a la promoción de un videoclip de campaña. Abascal acusa al Gobierno central y al PP andaluz de usar "cortinas de humo" para desviar la atención de los problemas reales de Andalucía. Reclama más medios para la Guardia Civil y la Policía Nacional, y rechaza el uso de armas "no letales" frente a los narcotraficantes. Abascal relaciona la inmigración con el aumento de los precios de la vivienda y defiende el plan de Vox con medidas estructurales para afrontar el problema.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, continúa su ruta por Andalucía en los últimos días de campaña antes de las elecciones del 17 de mayo. El dirigente ha comparecido este miércoles ante los medios en Mijas, donde ha vuelto a cargar contra el candidato del PP y presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la publicación de un videoclip.

Abascal ha criticado con ironía que el dirigente popular, tras mostrar su consternación pública por el asesinato de dos guardias civiles en Huelva, haya presentado un videoclip de campaña este mismo miércoles. "El señor Juanma Moreno Bonilla ha decidido pasar del luto a Operación Triunfo en cuestión de segundos", ha afirmado, añadiendo que tanto el Gobierno central como el PP andaluz están utilizando "cortinas de humo" para que no se hable de los problemas reales de los andaluces.

"Un señor que ayer estaba compungido y en cuanto se acaba el luto, como si fuera una cosa matemática, aparece cantando y de fiesta", ha señalado, calificando la actitud de Moreno de "profundo error" y de "ofensa a los ciudadanos".

Abascal ha afirmado que los guardias civiles "tienen miedo a la hora de actuar porque no saben si van a ser respaldados por las instituciones", mientras que los narcotraficantes han actuado "de manera absolutamente impune".

Ha reclamado más medios jurídicos y materiales para la Guardia Civil y la Policía Nacional, distanciándose de las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el uso de medios "no letales". "Me parece una ofensa", ha sentenciado Abascal, "los narcos deben leer estas cosas armados hasta los dientes y respirar aliviados".

También ha reaccionado con dureza a las informaciones sobre presuntas presiones de la Dirección General de la Guardia Civil a asociaciones del cuerpo, calificando al Ejecutivo de "gobierno mafioso" y al presidente Pedro Sánchez de "aprendiz de tirano escondido en el búnker de la Moncloa".

Sobre el mercado inmobiliario, Abascal ha apuntado directamente a la inmigración como uno de los factores que han disparado los precios. "Si en un país han entrado dos millones y medio de personas en dos años y el número de viviendas es el mismo, claramente habrá mayor presión sobre el mercado", ha argumentado.

Ha lamentado la situación de mayores en municipios como Torremolinos o Los Álamos que llevan décadas en sus viviendas y se han visto abocados al desahucio por la subida de alquileres. Ha asegurado que Vox lleva meses con un plan de vivienda "con medidas estructurales" y ha reclamado que el problema se trate como "el primero de España".

Abascal ha concluido su intervención anunciando que continuará recorriendo Andalucía hasta el día de las elecciones, insistiendo en que su formación es la única que "hace política para adultos" y que no evitará los debates que otros partidos, a su juicio, han tratado de esquivar con "piruetas" y "cortinas de humo".