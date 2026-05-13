Sánchez ignora la polémica con los guardias civiles y llama a "proteger" a su Gobierno: "Tiene que pervivir frente a los Mileis"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez evita referirse a la polémica sobre la calificación de "accidente laboral" en la muerte de dos guardias civiles en Huelva. El presidente expresó su pesar por los agentes fallecidos y defendió la necesidad de proteger su Gobierno frente a la ultraderecha, citando a Milei como ejemplo internacional. El PSOE ha bloqueado la consideración de "profesión de riesgo" para guardias civiles y policías nacionales, en plena controversia por la tragedia en Huelva. María Jesús Montero anima a los militantes socialistas a movilizarse en los últimos días de campaña y pide recuperar el voto de quienes apoyaron al PSOE en el pasado.

Pedro Sánchez ha optado por no hacer mención alguna a la polémica que se ha generado después de que María Jesús Montero calificara como "accidente laboral" la muerte en acto de servicio de los dos agentes de la guardia civil en Huelva el pasado viernes 8.

La omisión del presidente, que se limitó a expresar su "pesar, cariño y solidaridad" en el mitin que dio en La Línea el domingo, se suma a la falta de representantes del Consejo de Ministros en el funeral de los guardias civiles. Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido abucheado y pitado este miércoles en Baeza (Jaén) en un acto de la Guardia Civil

A ello se suma que el PSOE ha vuelto a vetar los plazos de enmienda para bloquear la norma que permitiría la consideración de profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales como los que combaten el narcotráfico.

Sánchez ha hecho su aparición en Pulianas (Granada) a las 18:30 horas para apoyar a su candidata, María Jesús Montero. El presidente ha asegurado que Montero ganó los dos debates televisivos —en el último, en RTVA, fue donde denominó "accidente laboral" al suceso de Huelva—, y se mostró seguro que ganará "el tercero este domingo", es decir, las propias elecciones.

El presidente del Gobierno ha sido claro, incluso jactancioso, en su vaticinio: "Vamos a darnos el gusto de ganar a la derecha" este 17-M.

Para Sánchez, es importante que los gobiernos progresistas no retrocedan. Pone el suyo como ejemplo mundial: "Lo normal no es tener un gobierno de coalición progresista en el mundo hoy día, lo normal es ver 'Mileis', la ultraderecha o derecha gobernando países importantes, lo normal no es lo que sucede en España".

Ante este gobierno "bastante único", ha animado Sánchez "a cuidarlo y protegerlo, más allá de 2027". De hecho, el presidente ha vuelto a recordar que "yo estoy a mitad de tarea", en relación a su intención de volver a presentarse a las elecciones.

El presidente ha realizado su penúltima visita a Andalucía, ya que cerrará la campaña este viernes en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, junto a María Jesús Montero.

Montero pide "echar el resto"

Por su parte, Montero ha animado a los militantes y simpatizantes socialistas a "echar el resto" estos últimos días de campaña, ya que "todavía tenemos que conquistar a la gente indecisa". Para la candidata socialista, "la única alternativa real al gobierno de la derecha es el PSOE, que no se confunda nadie".

Montero ha llamado a volver a votar socialista "a la gente que algún día tuvo una papeleta nuestra en la mano". "Si nos votaste antes, vuelve a votarnos, que no te vamos a fallar", ha dicho.