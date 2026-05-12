El plan Montero para los jóvenes: intervenir la vivienda "se pongan como se pongan" y más plazas en la universidad

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero propone aumentar las plazas en universidades públicas, especialmente en Medicina y ramas sanitarias, y crear 30.000 plazas más en Formación Profesional. La candidata socialista plantea intervenir el mercado de la vivienda en Andalucía y facilitar el pago del 20% de la entrada de pisos a los jóvenes, con devolución a 30 años y sin intereses. Montero promete ampliar la oferta formativa pública para que el acceso a másteres habilitantes y cursos de idiomas no dependa de la renta familiar. También aboga por construir más vivienda pública y mejorar los salarios y condiciones laborales, especialmente en sectores precarios y feminizados.

María Jesús Montero ha prometido más plazas universitarias públicas e intervenir el mercado de la vivienda para solucionar los principales problemas de los jóvenes andaluces.

La candidata socialista ha hecho este anuncio en un evento en Martos (Jáen), un "acto joven" para el que se ha rodeado de la secretaria general de las juventudes socialistas, Aránzazu Figueroa, y su homólogo andaluz, Lázaro Martínez.

Frente a las "privatizacones" de Juanma Moreno, presidente de la Junta, la aspirante del PSOE-A se marca como objetivo si llega al Palacio de San Telmo incrementar el número de plazas en las universidades públicas, en especial en Medicina y la rama sanitaria, y hasta 30.000 más en la Formación Profesional.

Montero ha recordado que "mucha gente se tiene que pagar de su bolsillo" los másteres habilitantes o las academias de inglés para obtener el nivel necesario para superar algunos grados. Por ello, ha asegurado, "crearemos la oferta formativa pública necesaria para que todo el mundo no dependa de su renta sino de su capacidad".

Otra de sus medidas estrella para la juventud pasa por intervenir el mercado de la vivienda. Montero lo hará "se pongan como se pongan". Además, ha insistido en otra iniciativa que ya había anunciado: el pago del 20% de la entrada del piso con cargo a la Junta. "Ya lo devolverán cuando terminen de pagar la hipoteca dentro de 30 años y sin intereses", ha añadido.

Montero prevé asimismo construir vivienda pública y ha recordado a las empresas que deben compartir beneficios: "Habrá que pedirles que una parte se traduzcan en mejores salarios y condiciones, sobre todo en sectores femeninos y precarizados".

En Martos, Montero ha apelado al "voto de la esperanza" y a no dar "ningún balón por perdido" en esta carrera electoral. Ha instado a los jóvenes progresistas a que "no os calléis ni bajo agua; que cuando alguien tenga ideas de ultraderecha, plantee mentiras, bulos, odio al inmigrante, al distinto, que no nos dé peraza, que diuscutamos, discutamos y discutamos".