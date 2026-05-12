Montero llama "accidente laboral" a la muerte de los guardias civiles ante los narcos tras no ir Marlaska al funeral

Vox propuso medidas más duras contra el narcotráfico y criticó la gestión de las ayudas sociales, mientras el PP y PSOE se enfrentaron por la financiación y la gestión de la sanidad.

El debate electoral andaluz se centró en las tensiones sobre seguridad, gestión sanitaria y financiación autonómica, con reproches cruzados entre los principales candidatos.

La ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en el funeral de los agentes generó malestar entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La candidata socialista, María Jesús Montero, ha llamado "accidente laboral" a la tragedia de Huelva con la muerte el pasado viernes de dos guardias civiles en persecución de los narcotraficantes.

Una definición que con total seguridad levantará ampollas entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no han recibido con agrado la ausencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al funeral del pasado sábado en Huelva.

Estos hechos han protagonizado el arranque del último debate antes de las elecciones andaluzas de este domingo 17. Desde los pésames en los minutos introductorios a los reproches en el bloque de Economía y Empleo.

Montero ha sido la menos implicada con este asunto, hasta el punto de calificar la muerte de los agentes como "accidentes laborales", expresión que también ha usado el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. Algo que no ha gustado nada a Manuel Gavira, de Vox, que ha espetado a Montero que se trataba de un "asesinato".

Las menciones han sido constantes en el primer tercio del encuentro de los cinco candidatos en la radiotelevisión andaluza.

El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, ha sido el primero en lamentar el fallecimiento de los agentes Germán Pérez y Jerónimo Jiménez. "Defender lo público también es defender a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que luchan contra el narco", ha dicho.

Antonio Maíllo, de Por Andalucía, ha afeado al presidente que haga "propaganda y electoralismo con el fallecimiento de los agentes". Por su parte, Moreno ha criticado a Vox por no suspender sus actos electorales en los días de luto oficial, los pasados viernes y sábado.

Gavira también ha reprochado a Moreno que en la muerte de los agentes de Barbate, en febrero de 2024, estuviera en la campaña electoral de Galicia, "y no hiciera luto oficial y hasta se subiera el sueldo". Para el candidato de Vox, la solución al narco es "alto o plomo", a lo que ha añadido: "Andalucía necesita un gobierno que le diga a Sánchez que es un traidor y a Marlaska que es un cobarde y un indigno".

Otra tragedia en suelo andaluz, la de Adamuz del pasado 18 de enero, también ha tenido hueco. Ha sido Moreno quien ha interpelado directamente a Montero: "¿No tiene nada que decir de Adamuz? Han pasado más de cien días y no han dado ninguna explicación; las propias víctimas me han trasladado que quieren conocer la verdad".

Estos puntos han sido algunos de los que más tensión han generado entre los candidatos en un debate por momentos más apagado y menos dinámico que el anterior del pasado día 4, pero en el que Juanma Moreno volvía a ser el gran objetivo: "Todos contra mí", ha llegado a decir.

La mayor parte del tiempo del bloque de las políticas sociales ha sido copado por la crisis de los cribados del cáncer de mama. El candidato de Adelante y de Por Andalucía fueron muy incisivos y José Ignacio García fue el primero en abrir fuego: "¿Qué pasó?".

"Se lo voy a explicar una vez más", respondió el candidato del PP andaluz con cierto hartazgo, insistiendo en que se pidió perdón, se le hicieron las pruebas a las 2.317 mujeres y dimitió la consejera de Sanidad y la cúpula.

"Me habéis llamado asesino"

El enfrentamiento con la candidata del PSOE andaluz fue más duro porque Moreno apeló a su situación personal. "A mí me habéis llamado asesino, qué podría yo llamarle a usted", espetó Moreno a Montero. Todo ello porque, según el candidato del PP, prometió cuando era consejera de Sanidad cribados de cáncer de colon que no aplicaron.

"Mi padre murió de esa enfermedad con diagnóstico tardío", ha revelado Moreno. "A mí me habéis llamado asesino, qué podría yo llamarle a usted", lanzó con amargura antes de zanjar: "Pero yo no soy como ustedes".

Las listas de espera han vuelto a enfrentar a ambos candidatos y Montero le ha echado en cara que haya recibido "54.000 millones de euros más" que el anterior gobierno socialista andaluz y Moreno que los andaluces esperaran 1.275 días.

Por su parte, Gavira echó en cara a Juanma Moreno "los 7.000 andaluces" que fallecieron en 2025 a la espera del servicio de la Dependencia y también que las ayudas sociales "vayan primero a los que vienen de fuera". De ahí que haya insistido en su medida estrella, la prioridad nacional.

La financiación volvió a enfrentar a los candidatos de PP y PSOE. Montero ha acusado a Juanma Moreno de buscar votos con este tema: "¿Qué agravio vive Andalucía respecto a Cataluña?".

El presidente, a su vez, ha recordado que "cuando usted era consejera de Hacienda exigía a Rajoy y ahora tiene que pagar las letras a Junts y ERC para que su jefe Sánchez siga en Moncloa. Ha hecho una traición a Andalucía".

En el minuto de oro, los candidatos reforzaron sus planteamientos de esta campaña. Adelante Andalucía ha apelado a la "esperanza" y Por Andalucía a frenar el desmantelamiento de la sanidad pública. Gavira (Vox) ha insistido en la necesidad implementar la "prioridad nacional" en Andalucía. Montero, por su parte, se ha presentado como como la "única alternativa real" a un gobierno de derechas.

Finalmente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto el acento en la "solidez y estabilidad" de su proyecto. "Somos una opción segura para Andalucía, que impida la inestabilidad y parar esta Andalucía próspera y de futuro en que nos hemos convertido".