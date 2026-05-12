Feijóo, contra Montero por la muerte de los guardias civiles: "No es un accidente, perdieron la vida por nuestros derechos"

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de campaña en Tomares. Europa Press

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Las claves Generado con IA Feijóo critica a Montero por calificar la muerte de dos guardias civiles en Huelva como "accidente laboral" y afirma que fallecieron defendiendo los derechos y la seguridad de la sociedad. El líder del PP considera que el Gobierno ha mostrado falta de humanidad por no acompañar a las víctimas y recuerda otros casos similares como el de Barbate. Feijóo insta a los andaluces a votar por Juanma Moreno, destacando su gestión, la bajada de impuestos y la mejora en la vida de los ciudadanos durante su mandato.

El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado un mensaje contundente contra la candidata del PSOE andaluz y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, después de que esta lamentara como "accidente laboral" la muerte de los dos guardias civiles el pasado viernes cuando luchaban contra el narcotráfico en Huelva.

En un mitin de la campaña andaluza en Tomares (Sevilla), Feijóo ha remarcado que no se trata de "un accidente laboral, sino que eran unos señores que estaban intentando detener a determinadas personas que forman parte del crimen organizado".

Unas personas que, para el presidente popular, "perdieron la vida por salvar nuestros derechos y nuestra seguridad".

"Basta ya de despreciar a la gente y basta ya un gobierno tan inhumano", ha remarcado Feijóo desde la localidad sevillana en la que ha estado acompañado por la candidata número 1 por Sevilla, Patricia del Pozo.

También ha recordado el accidente acaecido en Barbate hace dos años en el que también fallecieron otros dos agentes. Por tanto, ha insistido en "la falta de humanidad del Gobierno" al ser incapaz de acompañar a las víctimas. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, no fue al funeral.

Pero Feijóo ha ido más allá, ya que al día siguiente acudió a La Línea de la Concepción a un acto de campaña y "no fue capaz de visitar en el hospital" a los otros dos agentes heridos tras aterrizar en Jerez.

Por todo ello, ha pedido a los andaluces que el domingo vayan a votar a Juanma Moreno porque las elecciones "no se ganan con buenas sensaciones, sino con votos".

Sobre todo porque, a su juicio, el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, ha demostrado que su gobierno "puede celebrar la normalidad" y gobierna con "la autorización del pueblo". De lo contrario, a su juicio, se entra en "el desprestigio de la política".

Para Feijóo el problema es que hoy día "la normalidad se ha convertido o en algo excepcional". Por tanto, espera que el próximo domingo los andaluces elijan a Juanma Moreno, quien "ha bajado los impuestos y a quien ha mejorado la vida de la gente en estos siete años".