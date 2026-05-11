La Junta acuerda los sindicatos un nuevo complemento para reconocer la antigüedad de más de 4.000 bomberos del Infoca

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía y los sindicatos han acordado un nuevo complemento retributivo para más de 4.000 trabajadores del dispositivo Infoca. El nuevo complemento reconoce la experiencia operativa y el desarrollo profesional, en respuesta a una reivindicación histórica de la plantilla. Esta medida se implantará de forma gradual a partir del 1 de enero de 2026 y beneficiará tanto al personal operativo como al de soporte del Infoca. El acuerdo refuerza la estabilidad laboral y reconoce los años de dedicación y profesionalidad de los trabajadores de emergencias andaluces.

La Junta de Andalucía ha anunciado este lunes un preacuerdo cerrado junto a los sindicatos CCOO, CSIF y UGT con la plantilla de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) Infoca para implantar un nuevo complemento retributivo vinculado a la experiencia operativa y al desarrollo profesional de los trabajadores del dispositivo.

Se trata de una medida con la que el Gobierno andaluz asegura dar respuesta a una "reivindicación histórica" del colectivo y que beneficiará a más de 4.000 empleados, coincidiendo con la constitución del comité asesor que activa el operativo del Plan Infoca para 2026.

Este acuerdo llega "tras tres años intensos de diálogo", según ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El acuerdo no articula formalmente un complemento de antigüedad, pese a que esa era la reclamación histórica planteada desde hace años por la plantilla, debido a las limitaciones legales existentes para aprobar incrementos salariales de esa naturaleza en el actual contexto de ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

En su lugar, la Junta ha optado por diseñar un nuevo complemento denominado de experiencia operativa y desarrollo profesional.

El consejero ha sostenido que la falta de cuentas estatales en vigor impide jurídicamente aprobar directamente incrementos de masa salarial por la vía de la antigüedad, motivo por el que el Ejecutivo andaluz ha buscado una fórmula alternativa que, según ha defendido, permita atender esa demanda laboral histórica "salvando" ese obstáculo jurídico.

Sanz ha enmarcado este anuncio en la política de negociación laboral del Gobierno andaluz y ha defendido que el acuerdo supone una mejora tanto desde el punto de vista del reconocimiento profesional como de la estabilidad de las plantillas del dispositivo.

Así, este concepto retributivo se irá implantando de manera gradual desde el 1 de enero de 2026, cuyo objetivo es "velar por la estabilidad económica de la plantilla reconociendo formalmente los años de dedicación, sacrificio y la gran profesionalidad de los trabajadores".

Durante su intervención, el consejero ha destacado que el entendimiento alcanzado es fruto de un proceso negociador prolongado y ha subrayado que el acuerdo afecta no solo al personal operativo del Infoca dedicado a la extinción de incendios, sino también a todos los trabajadores que prestan soporte al dispositivo.

"Hoy es un día muy importante para EMA Infoca y para sus trabajadores", ha afirmado Sanz, quien ha incidido en que con este preacuerdo el Gobierno andaluz atiende una reivindicación que, según ha indicado, "nunca nadie tuvo en cuenta".

El titular andaluz de Presidencia ha felicitado expresamente a la plantilla y ha defendido que el acuerdo reconoce "años de dedicación, esfuerzo, sacrificio y gran profesionalidad" de los trabajadores del dispositivo.

Asimismo, ha vinculado el entendimiento alcanzado con la apuesta del Ejecutivo autonómico por el diálogo social y la negociación con los representantes de los trabajadores como vía para mejorar las condiciones laborales en los servicios públicos.

En ese contexto, ha señalado que el acuerdo representa una muestra del compromiso del Gobierno andaluz con "quienes nos cuidan", en referencia a los efectivos del dispositivo de emergencias.

Mejoras laborales

Además, Antonio Sanz ha enmarcado este nuevo acuerdo dentro de las mejoras laborales que, según ha defendido, se han impulsado en los últimos años en el dispositivo Infoca.

En este sentido, ha señalado como otro de los hitos reclamados históricamente por la plantilla la ampliación de la actividad del personal, que pasó de prestar servicio únicamente durante determinados periodos vinculados al alto riesgo de incendios a desarrollar su trabajo durante los 365 días del año.

Ese cambio, según ha expuesto, ha permitido transformar el papel del dispositivo, que ya no actúa únicamente frente a incendios forestales, sino que interviene en otro tipo de emergencias naturales a lo largo de todo el ejercicio.

Sanz ha defendido así que EMA Infoca se ha consolidado como "un activo estratégico" dentro del sistema andaluz de emergencias, con funciones que trascienden la campaña estacional contra incendios.

El consejero ha ligado esta evolución operativa a la necesidad de acompasar también el reconocimiento laboral y profesional de sus trabajadores.

El anuncio del preacuerdo laboral se ha producido coincidiendo con la reunión del comité asesor del Plan Infoca, órgano con el que se activa oficialmente el operativo andaluz de prevención y extinción de incendios forestales para la campaña de 2026.

Aunque el eje principal del anuncio ha estado centrado en el acuerdo laboral con la plantilla, Sanz ha aprovechado para subrayar la importancia estratégica del dispositivo andaluz de emergencias y su capacidad de respuesta ante incendios y otros episodios de emergencia natural.

El consejero ha insistido en que el Gobierno andaluz busca compatibilizar el refuerzo del servicio público con la mejora de las condiciones laborales de quienes integran el operativo.

En esa línea, ha defendido que el entendimiento alcanzado contribuye tanto a reforzar la estabilidad interna del dispositivo como a reconocer la experiencia acumulada de sus profesionales.