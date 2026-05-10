Moreno acusa al Gobierno de España de “maltrato” a Andalucía: “Su inversión está un 40% por debajo de la media”

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno acusa al Gobierno de España de maltratar a Andalucía y limitar su crecimiento con inversiones un 40% por debajo de la media nacional. Moreno critica que el Estado recauda más que nunca, pero no invierte en infraestructuras como los cercanías en Málaga. El presidente andaluz reclama a Feijóo que, si llega a la presidencia, reforme el Código Penal para endurecer las penas por narcotráfico. Moreno denuncia la falta de medios y recursos para Guardia Civil y Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en la costa andaluza.

La campaña de estas elecciones al Parlamento de Andalucía han llegado a su ecuador. La última parada del candidato a la presidencia del Partido Popular, Juanma Moreno, ha sido Málaga, donde ha celebrado un mitin en el que ha acusado al Gobierno de España de “limitar” el crecimiento de Andalucía y de “maltrato”.

Así se ha pronunciado Moreno en el acto celebrado en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga, junto a Núñez Feijóo, con motivo de la campaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Sus acusaciones no se han quedado ahí. También ha criticado que el Estado recauda dinero “crujiendo a las clases medianas y a los autónomos”.

"Han recaudado más que nunca. Sin embargo, ¿Cuántos kilómetros de cercanías se han hecho en estos años en Málaga con todo ese dinero recaudado? ¡Cero!, ha señalado el malagueño que él nunca va a "cerrar los ojos, ponerme de rodillas y aguantar un maltrato permanente y constante”.

En este punto, también ha hecho hincapié en la inversión del Gobierno de España en Andalucía, remarcando que se sitúa "un 40% por debajo de la media”.

Por ello, se ha dirigido a Alberto Núñez Feijóo solicitándole que empiece "a calentar la banda porque te necesitamos ya” como presidente del Gobierno de España.

Otra de las peticiones que Moreno hace a Feijóo para cuando sea “presidente” del Gobierno es que reforme el Código Penal para endurecer las penas de todos los que participan en la "cadena del narcotráfico".

Moreno ha expresado el "dolor" del PP-A por esas muertes y ha deseado la pronta recuperación de los agentes heridos. Ha recordado también a los dos agentes de la Guardia Civil que murieron hace dos años en Barbate (Cádiz), también en una persecución de una narcolancha.

"Cuando seas presidente del Gobierno, te voy a pedir que reformes el Código Penal para que todos los que participan en la cadena del narcotráfico paguen por ello, de manera dura", ha trasladado Moreno a Núñez Feijóo, expresando que "ya está bien de que se rían de nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado".

Ha recalcado que ya "está bien de que los petaqueros se rían de la Guardia Civil y de la Policía Nacional" y de que los delincuentes "campen a sus anchas, porque hay un Código Penal que no reconoce muchos de esos delitos".

Asimismo, ha denunciado que los cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional "no tienen ni los medios suficientes ni los recursos humanos suficientes", lo que "degrada a nuestro estado y a nuestro país".

"Te pido que pongas a disposición de nuestra Guardia Civil y Policía Nacional todos los medios que necesitan para que puedan luchar contra esa lacra del narcotráfico que cada vez se instala más en Andalucía", ha reclamado Moreno a Feijóo.

Ha alertado de que las narcolanchas ya se ven por toda la costa andaluza, desde "Pulpí (Almería) hasta Ayamonte (Huelva), 900 kilómetros donde los narcos campan a sus anchas en Andalucía, ante la falta de actuación y determinación del Gobierno de España", y "eso no lo podemos permitir".

Antes del comienzo del acto, al que han acudido unas 6.000 personas, según el PP-A, se guardó un minuto de silencio por los dos guardias civiles fallecidos en la persecución de una narcolancha en Huelva.