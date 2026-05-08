Muere un guardia civil al chocar dos embarcaciones del cuerpo persiguiendo a una narcolancha en Huelva

Las claves

Las claves Generado con IA Un guardia civil ha muerto tras la colisión de dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva. El agente fallecido ha sido identificado como Germán, según ha confirmado la Guardia Civil en un comunicado oficial. En el accidente también resultaron heridos tres agentes más: dos de ellos de gravedad y uno con lesiones leves. La operación se desarrollaba en aguas de Huelva, una zona de intensa vigilancia policial contra el narcotráfico marítimo.

Un Guardia Civil ha muerto al chocar dos patrulleras del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha a unas 80 millas de la costa de Huelva.

El miembro del cuerpo del Instituto Armado fallecido ha sido identificado como Germán, según ha informado la propia Guardia Civil a través de un comunicado en el que ha lamentado profundamente lo sucedido.

Durante el operativo también resultaron heridos otros tres agentes. Dos de ellos presentan heridas de gravedad y un tercero sufrió lesiones leves.

Lamentamos el fallecimiento en acto de servicio de nuestro compañero Germán tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.



Durante la actuación, además del fallecido, dos componentes… pic.twitter.com/0Si8hzMxVf — Guardia Civil (@guardiacivil) May 8, 2026

La colisión se produjo en el transcurso de una actuación contra el narcotráfico en aguas onubenses, una zona marítima donde las fuerzas de seguridad mantienen una intensa vigilancia ante la actividad de las embarcaciones utilizadas para el transporte de droga.

Desde la Guardia Civil han trasladado sus condolencias a la familia, compañeros y allegados del agente fallecido, al tiempo que han deseado una pronta recuperación a los tres efectivos heridos.

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