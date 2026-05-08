Moreno: "No tengo voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos. Respetaré el veredicto de las urnas"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno afirma que no tiene intención de gobernar con Vox, pero respetará la decisión de los ciudadanos en las urnas. El candidato del PP promete ayudas a los autónomos, incluyendo el pago de parte de la cuota durante bajas y la extensión de la cuota cero al segundo año para nuevos trabajadores. Moreno critica la falta de inversiones en infraestructuras por parte del Gobierno y exige a Red Eléctrica una inversión urgente en Andalucía. Establece como objetivo económico para la próxima legislatura que Andalucía iguale la tasa de paro nacional, actualmente 3,83 puntos por encima de la media española.

Casi en el ecuador de la campaña electoral, con las encuestas dudando de si logrará la mayoría absoluta o al final la rozará, viéndose obligado a llegar a acuerdos, Moreno confiesa: la opción de gobernar con Vox, como sus compañeros en Extremadura o Aragón, no le seduce.

"No tengo voluntad de gobernar con Vox, pero deciden los ciudadanos. Respetaré el veredicto de las urnas", ha asumido en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Cádiz.

Vuelve en Cádiz al resumen de situación con el que está tratando de revalidar la mayoría absoluta que tiene: o estabilidad, o "lío", partiendo de la base de que la opción para formar gobierno, insiste, pasa necesariamente por el PP.

"Esa opción de gobierno puede ser, como la que hemos tenido hasta ahora, un gobierno de estabilidad, de seguridad y para todos, o puede ser un gobierno que esté condicionado por Vox, pero esa es una decisión que sólo pueden resolver los ciudadanos de Andalucía y son ellos los que van a dictar", ha señalado Moreno.

Más ayudas a autónomos

Los posibles pactos son el elefante en la sala de esta campaña para Moreno, que sigue desplegando promesas. La última es que la Junta de Andalucía pagará parte de la cuota de los autónomos durante los dos primeros meses que estén de baja por enfermedad o accidente si gobierna.

Todo llega justo cuando la comunidad, que cuenta ya con más trabajadores por cuenta propia que parados, se dispone a crecer hasta superar los 600.000 autónomos, una barrera nunca alcanzada.

Quien pronostica esto último no es Moreno, sino Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y también vicepresidente de la CEOE, y que ha arropado al candidato del PP en Cádiz.

Allí ATA ha vuelto a demostrar su sintonía con el actual presidente de la Junta y candidato a la reelección, al que tiende la mano. "Los andaluces tendrán que decidir en las urnas si seguimos por ese camino de estabilidad y te corresponderá seguir dando más. Nos queda mucho trabajo por delante", ha asegurado.

Parte de ese trabajo, de hecho, se centrará en los autónomos. La promesa para ellos es, por un lado, pagar parte de su cuota en los primeros meses que estén de baja; por otro, extender la cuota cero al segundo año para todos los nuevos trabajadores por cuenta propia, así como beneficios fiscales y exenciones.

Todo mientras fija como objetivo económico para la próxima legislatura, si gobierna de nuevo, que Andalucía llegue a tener la misma tasa de paro que el resto de España, actualmente en el 10,83%, según la EPA.

La andaluza está ahora 3,83 puntos porcentuales por encima, la menor brecha registrada en la serie histórica.

Contra Sánchez y Red Eléctrica

Su intervención se ha dirigido, más que a otros candidatos, contra el Gobierno. Su tesis: vienen años convulsos desde Moncloa y necesita, para hacerle "frente", aglutinar el voto. O sea, es el argumento para pedir otra mayoría absoluta.

"Después de las elecciones andaluzas se reinicia el proceso de cesión fiscal, y por tanto de privilegios al separatismo", ha avisado, y "por eso Andalucía necesita un gobierno estable y sólido para enfrentarse a esa injusticia".

Los reproches se han extendido al apartado de infraestructuras, asegurando que hay déficit de inversiones, y muy especialmente a Red Eléctrica por no haber otorgado en la próxima planificación el suministro que demandaba la Junta de Andalucía.

"Nos puede frenar un punto de crecimiento del PIB y la generación de 100.000 puestos de trabajo", ha sostenido. Como ejemplo, promociones de vivienda que "no pueden seguir avanzando" por falta de suministro o empresas industriales en Lucena (Córdoba) que retrasan su puesta en marcha "porque no hay conectividad".

"Exijo a Red Eléctrica que haga una inversión de urgencia en las 8 provincias, pero especialmente donde tenemos más capacidad de inversión", ha reclamado.

No son reproches ni exigencias nuevas. La planificación de Red Eléctrica ha llevado aparejadas alegaciones de la Junta en los últimos meses y, teniendo eso en cuenta, Moreno sospecha de una intencionalidad de "asfixiar el potente crecimiento que ha tenido Andalucía".

Una campaña larga

Son reflexiones en medio de una campaña electoral que roza su ecuador y que a Moreno empieza a hacérsele larga. En realidad, todo el proceso desde la disolución del Parlamento andaluz.

"Creo que habría que modificarlo, porque se disuelve 54 días antes y en ese momento ya entras en campaña", ha reflexionado. Moreno se declara "partidario de que estos plazos fueran más cortos" y que desde la disolución hasta elecciones transcurriese un mes.

¿Y el futuro, cómo lo ve? Moreno, al que las encuestas dan casi garantizado otro gobierno y que prometió que estaría ocho años en el cargo, confiese que el "fracaso" para él sería que tras su marcha de la Junta volviese el PSOE.

"Andalucía necesita muchos años de proyectos serios, liberales, que den el papel a la economía, a la libertad", ha sostenido.