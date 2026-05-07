Zapatero aplaude el trabajo de Montero como Ministra de Hacienda: “Ahora ha venido a Andalucía a dar batalla”

Las claves

Las claves Generado con IA Zapatero elogió la labor de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y su papel como candidata socialista en Andalucía. El expresidente retó a Moreno Bonilla a un debate cara a cara con Montero, defendiendo la importancia del diálogo democrático. Zapatero criticó a la oposición por politizar la crisis del hantavirus y defendió la capacidad de España para gestionar emergencias sanitarias internacionales. Afirmó que el PSOE ha sido clave en la modernización de Andalucía y pidió respeto a la historia de la comunidad.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha participado en un acto público en Almería este jueves en el que ha elogiado la labor de María Jesús Montero como ministra de Hacienda, al mismo tiempo que retaba a Moreno Bonilla a un debate cara a cara con la candidata socialista.

A 10 días de las Elecciones al Parlamento de Andalucía, Zapatero ha asegurado que Montero "ha servido al interés general y ahora ha venido aquí -a Andalucía- a dar la batalla y la está dando muy bien".

A su parecer, Montero es una persona que piensa más "en el interés general" y "poco en ella misma". Además, considera que "ha gobernado muy bien Hacienda" y es una persona que quiere porque lo que no quiere "es a gente que quiere una foto, quedar bien".

Al recordar el pasado socialista de Andalucía, ha remarcado que "quien ha hecho Andalucía es el Partido Socialista Obrero Español. Hemos construido la Andalucía democrática. Hemos unido y modernizado Andalucía".

Por ello no está de acuerdo con que "ahora venga Moreno Bonilla y dice que lo que han encontrado es la Andalucía triste. Moreno Bonilla tenga un poco de respeto a la historia". Además, ha añadido que "Moreno ha hecho cosas, muy bien, pero no podemos negar el pasado. No quieren hablar de hace 50 años".

En este punto, ha asegurado que como "la democracia no es insultar sino debatir, deliberar y hacer que la razón se abra camino y que el conocimiento se imponga", "Moreno no debate mano a mano con María Jesús Montero". "Tiene miedo", ha señalado.

"En 2004 Rajoy no quiso debatir y perdió. En 2008 debatió. La gente valora mucho eso", según Zapatero que ha instado a Moreno a ir "a la mesa de debate con Montero. Atrévete. Es por la democracia de Andalucía, por los ciudadanos y es un derecho de los ciudadanos".

Hantavirus

Por otro lado, el expresidente del Gobierno también ha defendido la "capacidad muy buena" que tiene el país para atender "crisis" como la emergencia sanitaria ante el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, sentido en el que ha criticado a los miembros de la oposición que traten de politizar la situación.

"Patriotas, ayuden al Gobierno, que lo va a hacer muy bien", ha apelado a los dirigentes de PP y Vox durante un acto político celebrado en Almería donde ha señalado que España "no es un país que niega la responsabilidad internacional ni la legalidad internacional".

Zapatero ha recordado que hay 14 españoles a bordo del crucero y ha argumentado que la acogida responde a un sistema multilateral de cooperación internacional. "Seguro que se va a hacer bien, nos va a estar mirando el mundo", ha recalcado.

Además, ha defendido la defensa del orden internacional por parte de España. "Por eso hay una Organización Mundial de la Salud porque mañana puede ser un barco español al que le pase esto", ha señalado que confía en que el Gobierno "lo va a hacer bien" .

Así, ha recalcado que con el PSOE al frente del Ejecutivo se va a "demostrar" la capacidad de respuesta y el compromiso del país con las normas internacionales por las que "no se puede negar la entrada de un barco por motivos de salud si ese país tiene capacidad para ello", toda vez que España cuenta con los recursos necesarios.

Con ello, Zapatero ha criticado a los líderes de los partidos conservadores por su postura ante esta situación. "Yo no olvidaré todo lo que han dicho", ha apuntado antes de afear que desde Vox se trate de vincular la crisis con la inmigración. "Abascal diciendo que esto tiene que ver con la inmigración, que si se lo ha inventado Pedro Sánchez. Oiga, no. Esto es grave", ha sentenciado.