Santiago Abascal carga contra Moreno Bonilla: "Es el colaborador perfecto de Pedro Sánchez"

Las claves

Las claves Generado con IA Santiago Abascal acusa a Juanma Moreno de ser el "colaborador perfecto" de Pedro Sánchez y critica su gestión en Andalucía. Abascal denuncia que el Gobierno de Sánchez busca asegurarse las elecciones de 2027 mediante "regularizaciones masivas" y "procesos de nacionalización". El líder de Vox acusa al Ejecutivo de usar la agenda internacional como "cortina de humo" para ocultar casos de corrupción. Abascal critica la falta de oposición del gobierno andaluz al Pacto Verde europeo y al acuerdo con Mercosur, así como la "tala indiscriminada de olivos" para colocar placas solares.

Santiago Abascal, presidente de Vox, continúa visitando municipios andaluces en el marco de la campaña electoral. En una nueva intervención ante los medios de comunicación, ha criticado duramente al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Abascal ha descrito al Ejecutivo de Sánchez como "la mafia"y ha asegurado que el presidente está "pretendiendo sustituir a los españoles" mediante lo que ha calificado como "regularizaciones masivas" y "procesos de nacionalización".

Según el líder de Vox, estas políticas tienen como objetivo asegurarse el resultado de las elecciones generales de 2027. "Ha perdido la esperanza de que los españoles confíen en él", ha afirmado.

Abascal ha ido más allá y ha acusado al Gobierno de utilizar asuntos de agenda internacional como "cortina de humo" para desviar la atención de los escándalos de corrupción que, a su juicio, rodean al Ejecutivo. "Pedro Sánchez no tiene ni un solo escrúpulo y es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside", ha llegado a afirmar, en referencia al polémico atraque en España del crucero con casos de hantavirus.

Asimismo, el dirigente de Vox ha acusado a Moreno Bonilla de ser un "colaborador perfecto" de Sánchez y de aplicar lo que ha denominado "el método Rajoy, gobernar sin alterar la herencia de la etapa anterior ni hacer frente a las políticas del Ejecutivo central".

"Andalucía debe pasar a la oposición contra la mafia de Sánchez, igual que ha ocurrido en Extremadura, en Aragón y en la Comunidad Valenciana", ha proclamado Abascal, quien ha enmarcado las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo como un plebiscito sobre la continuidad de Moreno al frente de la Junta.

El presidente de Vox ha criticado también que el Gobierno andaluz no se haya opuesto al Pacto Verde europeo ni al acuerdo comercial con Mercosur, y le ha acusado de permitir "la tala indiscriminada de olivos y tierras de cultivo para poner placas solares".

Abascal ha defendido el concepto de "prioridad nacional" y lo ha descrito como "un principio moral y patriótico" que, ha asegurado, comparte la mayoría de los españoles. "Prioridad nacional para los marroquíes en Marruecos y para los españoles en España", ha resumido, antes de cargar contra el PP por no compartir esa posición.

Preguntado por un posible escenario de negociación tras las elecciones, Abascal ha asegurado que si Vox obtiene el mandato de los andaluces, actuarán "con responsabilidad y con toda la celeridad necesaria".

No obstante, ha advertido de que si Moreno Bonilla continúa gobernando sin el concurso de Vox, "va a presidir una decadencia" y un gobierno que no abordará "los principales problemas de la sociedad andaluza".

Abascal ha cerrado sus declaraciones rechazando las afirmaciones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero sobre los avances logrados bajo gobiernos socialistas, calificándolas de "absolutamente sesgadas e ideológicas", y ha subrayado que muchos de los actuales votantes de Vox procedían precisamente del electorado de izquierdas.