Desde Raphael a Manuel Carrasco: la 'playlist' que escucha Juanma Moreno para "serenarse" durante la campaña

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en un acto de campaña del PP andaluz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno, presidente andaluz y candidato del PP, utiliza la música como vía para relajarse durante la campaña electoral. Ha compartido en Spotify su playlist llamada 'Con la fuerza de Andalucía', que incluye más de treinta canciones de artistas andaluces de diversos estilos. Entre los temas destacados están 'Kilómetro Sur' (himno de campaña), 'Mi gran noche' de Raphael y canciones de Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, Pablo López y David Bisbal. Moreno, exvocalista de grupos de pop en su juventud, mantiene su afición musical y comparte su playlist como parte de su imagen cercana y moderada.

En estos intensos días con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía tratan de encontrar algún hueco que les permita desconectar de la realidad electoral.

En este sentido, el actual presidente del Gobierno andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, utiliza la música como uno de esos refugios para relajarse en momentos de tensión. El popular ha compartido la lista de música que ha creado en Spotify para "evadirse de las tensiones del día" en plena campaña electoral.

La lista musical se llama 'Con la fuerza de Andalucía', coincidiendo con su lema de campaña, y contiene más de una treintena de canciones, entre ellos 'Kilómetro Sur', el himno de campaña del candidato popular, y la ha compartido para que sus seguidores conozcan los artistas que le gustan.

En su particular 'playlist', que utiliza para "serenarse" en momentos de tensión propios de una campaña electoral, hay una fuerte presencia de músicos andaluces, que se caracterizan por ser de diferente estilo musical.

El primer tema es el del citado grupo, con el que ameniza sus actos electorales, en plena contienda electoral en Andalucía.

¡Comparto con vosotros mi playlist!



Me encanta la música y estas son las canciones que más estoy escuchando ahora.



Espero que os guste. 😊



Os dejo aquí el link y en mis stories de Instagram:



➡️ https://t.co/GNznVJo6SH#ConLaFuerzaDeAndalucía pic.twitter.com/cO3UkH8hul — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) May 5, 2026

De hecho, existe la duda sobre si es realmente el presidente popular el autor de la canción, un debate que el propio Moreno Bonilla ha tratado de incentivar, al dejar en el aire su presunta autoría.

"La voz se parece bastante, pero ya se verá", afirmó el pasado sábado ante las preguntas de los periodistas sobre esta cuestión. En todo caso, fuentes cercanas al PP de Andalucía, han confirmado que es el intérprete real de la canción, aunque él todavía no lo haya reconocido.

Grandes autores andaluces

Repasando la lista compartida por el actual mandatario andaluz, hay muchos estilos pero destacan las canciones indie y algunos clásicos de siempre como 'Mi gran noche' del linarense Raphael.

Otras composiciones que conforman el playlist son 'Siempre brilla el sol' de Lori Meyers, 'A contracorriente' de Álvaro Soler y David Bisbal o 'El principio de algo' de Lala Love You y Samurai.

En el repertorio musical que ha publicado, también se pueden encontrar otros cantantes andaluces reconocidos a nivel nacional e internacional, como es el caso de Alejandro Sanz con 'La fuerza del corazón', Pablo López con 'El mejor momento', Pablo Alborán con 'Saturno' o Manuel Carrasco con su canción 'Pueblo Salvaje'.

También, aparece la composición 'Mi primavera' de Alejandro Astola, que se encuentra en los primeros puestos del catálogo musical de las plataformas en las últimas semanas y que está siendo una de las más cantadas durante las ferias y fiestas a lo largo de toda Andalucía.

También, hay espacio en la música de Juanma Moreno para temas de indie rock o pop rock, como La Salvación de Arde Bogotá o La Mujer de Verde de IZAL.

La idiosincrasia andaluza, con su gusto por el flamenco, no se queda tampoco atrás. Moreno Bonilla escucha La calma de El Kanka, la bulería Aire de José Mercé, Por si mañana de Antoñito Molina, Bamboleo de los Gipsy Kings y hasta el sevillano grupo Siempre Así con su tema Te Estoy Queriendo Tanto.

Vocalista de grupos de música pop

El gusto por la música de Juanma Moreno no es algo nuevo. El líder del Ejecutivo andaluz fue vocalista de grupos de música pop durante sus años de juventud, y siempre ha mostrado su interés por la música.

Con el paso del tiempo y su entrada en política cambió los amplificadores por la gestión gubernamental, lo que no le impide, de vez en cuando, compartir su vena musical, como con su posible participación en la citada canción 'Kilómetro Sur'.

En todo caso, este tipo de mensajes entran dentro del objetivo del jefe del Gobierno de la Junta de Andalucía, con una estrategia marcada por el estilo cercano con la ciudadanía y moderado que le ha caracterizado durante su mandato.