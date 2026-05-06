Moreno advierte en Málaga del riesgo de no alcanzar la "mayoría de estabilidad" el 17M: "No hay nada garantizado"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno advierte en Málaga sobre el riesgo de no alcanzar una mayoría suficiente en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. El presidente llama a la participación, señalando que en Málaga "hay un diputado en el aire" y que todos los votos son importantes para garantizar la estabilidad. Moreno critica la gestión socialista previa en sanidad y asegura que el PP ha mejorado la situación en Andalucía, generando empleo y estabilidad. Rechaza el pacto fiscal con Cataluña, afirmando que perjudica a Andalucía y defiende la necesidad de un gobierno fuerte para evitar la desigualdad entre comunidades.

A tan solo 11 días de las elecciones al Parlamento Andaluz del próximo 17 de mayo Juanma Moreno ha hecho una parada en Torremolinos, donde ha instado a todos los malagueños a que acudan a las urnas porque en la provincia “hay un diputado en el aire”, por lo que “no tenemos nada garantizado”.

Por tanto, ha remarcado que para poder “garantizar” ese “gobierno de estabilidad y seguridad” con una “mayoría suficiente”, “que nadie se quede en casa, que nadie se quede atrás porque todos los votos son importantes”.

Además, ha hecho hincapié en que "la única opción de Gobierno posible somos el PP de Andalucía, pero puede pasar que tengamos la estabilidad posible o que lleguemos a octubre y no esté el Gobierno de Andalucía constituido. No podemos permitirnos que haya una parálisis en nuestro Gobierno”.

“Queremos hacer lo que hemos hecho últimamente: trasladar a la mayoría de los malagueños con educación, elegancia y seguridad de saber que después de siete años somos un Gobierno responsable que llega el primero al problema y se va el último”, ha apuntado.

En materia de vivienda, ha señalado que se van a “buscar soluciones a 50.000 familias que tienen problemas” para acceder a una vivienda. Además, se ha dirigido a María Jesús Montero, a la que ha denominado “la señora del pasado”, y a Pedro Sánchez para decirles que “lo que hay que hacer es menos ideología, más gestión y más seguridad jurídica”.

En esta línea, también ha señalado que “quedan cosas por hacer” en sanidad “y lo asumimos”, pero ha pedido a Montero que “no nos den lecciones de cómo gestionar la sanidad cuando cogió medio millón de andaluces en lista de espera y no lo notificó al Ministerio de Sanidad”.

“Nuestros adversarios no pueden negar que, después de 40 años de socialismo, nos hemos dejado la piel para mejorar esta tierra que es Andalucía”, ha remarcado Moreno que ha añadido que han conseguido que “Andalucía pase de ser noticia por los casos de corrupción a ser noticia por ser la comunidad que lleva 5 años consecutivos generando empleo interanual”.

Según Moreno, Andalucía es “la tercera economía de España y la decimosegunda de Europa”, pero ha admitido que “hay cuatro o cinco provincias donde hay un diputado en el aire y no tenemos garantizado nada porque podemos quedarnos sin una mayoría de estabilidad”.

Cabe señalar que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía se ha vuelto a referir este miércoles al hecho de que el 18 de mayo, un día después de las elecciones andaluzas, "empieza la cesión del cien por cien de los impuestos a Cataluña, como consecuencia del pacto de Sánchez con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña".

"Y eso va en contra de Andalucía, en contra de España, en contra de la igualdad de los españoles", ha sentenciado Juanma Moreno, apuntando que además están esperando a que "pasen las elecciones" andaluzas para llevarlo a cabo.

Ha señalado que ya ha habido un "acuerdo y un pacto" que fue suscrito por la actual candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, en su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, con el líder de ERC, Oriol Junqueras, que es el que "manda realmente y el que ha hecho el modelo de financiación" con Montero, a la que califica como la "señora del pasado".

"Sabemos que va a pasar, y cuando pase eso, Andalucía va a quedar otra vez infravalorada", ha señalado Juanma Moreno, quien ha añadido que, por ello, es tan importante que esta comunidad cuente con "la fuerza en un gobierno con estabilidad y seguridad para enfrentarse a un mal Gobierno (de España) y a la desigualdad"