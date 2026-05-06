Juanma Moreno pide a su pueblo, Alhaurín el Grande, que repita el mejor resultado del PP en Andalucía: "Es mi talismán"

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno pide a los vecinos de Alhaurín el Grande repetir el histórico resultado del PP en las elecciones del 17 de mayo. El presidente andaluz destaca el valor personal y emocional de su pueblo natal, al que considera su "talismán" en la política. Moreno anuncia un plan especial para combatir la soledad no deseada entre personas mayores en la próxima legislatura. Critica las declaraciones de Montse Mínguez por utilizar tópicos sobre los andaluces y reclama una disculpa pública.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a las elecciones del próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, ha hecho una de sus paradas "obligatorias" en campaña: su pueblo Alhaurín el Grande, en Málaga, donde ha pedido a sus vecinos que vuelvan a respaldarle en las urnas para repetir el resultado de 2022. "Fue el mejor resultado del PP andaluz en municipios de más de 20.000 habitantes", ha asegurado.

Moreno ha recalcado que Alhaurín el Grande es un "talismán" para él. "Siempre me ha traído suerte pasar por Alhaurín el Grande y estoy convencido de que me lo va a traer el próximo 17 de mayo", ha apuntado.

El dirigente popular ha recordado los paseos de su infancia con su abuelo Juan por el Bar Sardina, los partidos de fútbol en la plaza del pueblo y las conversaciones recientes con vecinos de 85 años que han compartido con él recuerdos de sus padres. "Yo no hubiera llegado a ser presidente de la Junta de Andalucía si no hubiera tenido estas vivencias en un pueblo tan especial y singular como Alhaurín el Grande", ha resaltado.

Moreno ha explicado que, en medio de agendas de "14 o 15 horas diarias", regresar al municipio le permite reconectar con su esencia. "Cuando uno viaja tanto y tiene tanta responsabilidad, pierde las raíces. Uno tiene que saber de dónde es para saber adónde quiere llegar", ha reflexionado.

El presidente andaluz en funciones ha anunciado el compromiso de impulsar, en la próxima legislatura, un plan especial para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. El presidente ha explicado que durante la jornada ha hablado con vecinos de avanzada edad que, tras perder a su pareja y ver marchar a sus hijos a trabajar a otras provincias, se han quedado solos.

"Una persona cuando se siente sola se siente mucho más vulnerable, más triste y más desamparada. Eso tenemos que evitarlo en nuestra tierra", ha afirmado. El plan, según ha detallado, contará con recursos económicos y materiales para acompañar a quienes han caído en "la frustración, el desamparo y la melancolía".

Asimismo, Moreno ha criticado con dureza las declaraciones de la dirigente socialista Montse Mínguez, que, según ha relatado, ha recurrido a tópicos "ofensivos" sobre los andaluces al insinuar que se levantarán del sillón. "Somos de los más trabajadores que hay en el conjunto del país y lo primero que debe hacer esa responsable política es pedir disculpas al conjunto de los andaluces", ha exigido.

Para finalizar su intervención, Moreno ha lanzado un mensaje de alerta a su electorado. A pesar de que las encuestas sitúan al PP como favorito, ha advertido de que cuatro o cinco escaños permanecen en el aire, entre ellos uno en la provincia de Málaga. "Si el 17 de mayo no tenemos una mayoría suficiente, las cosas van a empeorar y vamos a sufrir un frenazo", ha avisado, recordando que un gobierno en funciones no podría convocar oposiciones, aprobar ayudas al campo ni ejecutar transferencias de crédito.