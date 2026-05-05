Un muerto y un herido grave en un accidente múltiple entre cinco vehículos en la autovía A-49 a la altura de Ayamonte

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Las claves Generado con IA Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida grave en un accidente múltiple en la A-49 a la altura de Ayamonte (Huelva). El siniestro, que involucró a cinco vehículos, ocurrió sobre las 22:00 horas de la noche del lunes en el kilómetro 131 de la autovía. El herido, un hombre de 35 años, fue trasladado en estado grave al hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Hasta el lugar acudieron Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios, que solo pudieron certificar la muerte de una de las víctimas.

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida con pronóstico reservado en una colisión producida entre cinco vehículos en la autovía A-49 a su paso por el municipio de Ayamonte, en la provincia de Huelva, según ha informado el teléfono de Emergencias 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

El siniestro mortal se ha producido a última hora de la noche, sobre las 22 horas de este pasado lunes cuando numerosos conductores han alertado del accidente a la altura del kilómetro 131.

Los testigos del choque alertaron al 112 de modo inmediato y solicitaron asistencia médica urgente para los implicados.

🔴Un fallecido y un herido grave en una colisión múltiple en la autovía A-49 en Ayamonte #Huelva



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La sala de Emergencias activó de inmediato un amplio dispositivo. Hasta el lugar del suceso se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y ambulancias del Centro de Emergencias Sanitarias 061, integrado en el Servicio Andaluz de Salud.

Pese a la rápida intervención del personal desplazado, no pudieron hacer nada para evitar la muerte de uno de los implicados en el accidente, del que tan solo pudieron certificar su defunción, sin que haya trascendido hasta el momento la identidad de la víctima.

Por otro lado, los efectivos sanitarios desplazados lograron estabilizar al herido de mayor gravedad, un hombre de 35 años que se vio implicado en el accidente y que requirió de atención médica especializada y de modo inmediato.

Este varón que resultó lesionado fue trasladado hasta el hospital Juan Ramón Jiménez en la capital onubense, donde ha ingresado con un cuadro clínico grave, a consecuencia del aparatoso accidente.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil procedieron a reanudar el tráfico de esta transitada vía, con el objetivo de evitar nuevos percances y proteger a los profesionales sanitarios desplazados hasta el lugar.