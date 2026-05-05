Miles de viviendas, cita médica en 24 horas, el súper público o la 'ley' de menstruación: promesas andaluzas más osadas del 17-M

La construcción de viviendas en Andalucía es una de las priopridades en las promesas de los partidos Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Los partidos andaluces presentan promesas electorales ambiciosas en vivienda, sanidad y servicios públicos, incluyendo planes para miles de viviendas y mejoras en la atención médica. El PP propone soluciones de vivienda para 200.000 familias, mientras que el PSOE promete construir hasta 100.000 nuevas viviendas, aunque el presupuesto depende de una nueva financiación aún incierta. Vox plantea el desahucio exprés para okupas y los partidos de izquierda proponen medidas como la 'ley de menstruación', expropiaciones temporales de hospitales y supermercados públicos. Algunas propuestas tienen difícil aplicación por las competencias autonómicas, como la remigración de extranjeros o la devolución de obras de arte como la Dama de Baza a Andalucía.

La campaña andaluza afronta ya los días decisivos. Es el momento de sacar la artillería, es decir, el programa y las promesas. Los partidos proponen, hacen números y ofrecen soluciones, algunas de ellas poco consistentes o incluso disparatadas.

Sanidad, vivienda y servicios públicos son algunos de los ámbitos que concentran más propuestas. Coinciden con las principales preocupaciones de los andaluces, según lo reflejado por las encuestas.

De todos ellos, la vivienda es el campo predilecto para la 'subasta electoral'. Todos los partidos piensan a lo grande —¿demasiado a lo grande?— en una materia que interesa y atañe de cerca al ciudadano.

Juanma Moreno, candidato del PP a la reelección, ha prometido solucionar el problema de la vivienda a "casi 200.000 familias". Su plan incluye 20.000 viviendas "asequibles", casi 22.000 "soluciones habitacionales" y ayudas a 65.000 personas a lograr un "alquiler digno".

Asegura Moreno que “frente a la subasta de promesas imposibles, el PP ofrece soluciones reales de acceso a la vivienda para 200.000 andaluces”.

María Jesús Montero, candidata del PSOE andaluz, lo fía todo a la construcción: hasta 100.000 nuevas viviendas ha llegado a prometer si gobierna en Andalucía. Un montante muy ambicioso, que no cuadra con las viviendas "asequibles" construidas por el Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha sido vicepresidenta.

Lo curioso de esta promesa también es el montante económico con las que pretende construirlas. En un acto en Dos Hermanas, la cuna del sanchismo, anunció que usará una parte de los 5.700 millones de euros anuales que Andalucía recibiría de más si se aprobara el nuevo modelo de financiación propuesto el pasado mes de enero por ella misma como ministra de Hacienda. Es decir, con un presupuesto muy en el aire.

Sánchez prometió en la campaña de 2023 levantar 184.000 viviendas de alquiler asequible en todo el país, que se suman a las ya prometidas desde 2018. No hay datos fehacientes de cuantas se han ejecutado hasta la fecha e incluso la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, no ha sabido dar respuesta. Se estiman en menos de 50.000 las ya entregadas.

Para Vox, facilitar el desahucio es una de sus medidas en materia de vivienda. Hablan de desahucio exprés, es decir, desalojo inmediato de okupas frente a los largos y farragosos plazos actuales.

La Sanidad, a golpe de ley

Por otra parte, el principal caballo de batalla del PSOE andaluz es la sanidad. María Jesús Montero viene dando el do de pecho en esta materia, con iniciativas que muchos consideran inviables.

Montero ha prometido, directamente, eliminar las listas de espera "por ley". La exvicepresidenta ha puesto incluso un plazo para lograrlo: seis meses.

Según sus previsiones, la atención primaria no excederá de 24/48 horas, con 30 días para pruebas diagnósticas, 60 para especialista y entre 120 y 180 días para intervenciones quirúrgicas.

Los partidos a la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía, han lanzado otras iniciativas más llamativas: una "ley de menstruación" que facilite bajas laborales y ponga en marcha la gratuidad de productos de higiene menstrual o un permiso por menopausia.

El candidato de la confluencia Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha realizado varias promesas en favor de los servicios públicos y que refuerzan el intervencionismo estatal.

Así, apuesta por "expropiaciones temporales" de hospitales concertados o una cesta de la compra intervenida para combatir la inflación. La coalición pretende crear desde Andalucía supermercados y bancos públicos.

Muchas de las propuestas de los partidos engarzan con los programas nacionales y plantean serias dudas a la hora de aplicarlas en Andalucía debido a las limitaciones de las competencias autonómicas.

Remigración y regreso de obras de arte

Es el caso, por ejemplo, de la gran apuesta de Vox por la remigración de extranjeros, que no solo dependería del Gobierno central sino incluso de instituciones supranacionales como la Unión Europea.

En el apartado de propuestas peregrinas encontramos la iniciativa de Adelante Andalucía para que se devuelvan obras de arte al territorio andaluz. La pieza principal es la Dama de Baza, que se encuentra en el Museo Arqueológico de Madrid.

Por último, además de desmantelar las bases de la OTAN en Rota y Morón, la izquierda andaluza, en concreto Por Andalucía, vienen pidiendo que el aeropuerto de Sevilla se renombre en honor a Blas Infante, entre otras cuestiones improbables de cumplir.