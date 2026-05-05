Juanma Moreno se va a Granada para buscar el escaño que le puede dar la mayoría absoluta: "Va a ser duro de conseguir"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, en un acto de campaña en Almuñécar con la consejera granadina Rocío Díaz.

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno intensifica su campaña en Granada para intentar conseguir el escaño clave que permitiría al PP alcanzar la mayoría absoluta en Andalucía. Las encuestas sitúan la mayoría absoluta del PP en el aire, con la decisión final dependiendo de unos pocos diputados en Málaga, Jaén y Huelva. Moreno apela a los votantes indecisos, defendiendo la gestión del PP como un modelo estable frente a la fragmentación de otros partidos. Durante un debate, Moreno acusó a la candidata socialista María Jesús Montero de negar decisiones pasadas y criticó su gestión en Sanidad.

El resultado de las elecciones del 17 de mayo va a depender de un puñado de votos, literalmente. Lo dicen todas las encuestas y el candidato del PP andaluz y presidente, Juanma Moreno, es consciente.

Por eso, se está recorriendo Andalucía a diario hasta la cita con las urnas. Este martes ha recalado en Almuñécar, en Granada. Es en esa provincia en la que el PP tiene posibilidades de crecer en un escaño más.

En cambio, el sondeo del Centro de Estudios Andaluces (Centra), más conocido como el CIS andaluz al estar elaborado por la propia Junta de Andalucía, deja todo al límite y pone el foco en tres provincias donde pueden bailar tres o cuatro diputados.

Es el caso de Málaga, Jaén y Huelva. En ellas se encuentra la horquilla que marca la muestra entre un mínimo de 53 diputados, que obligaría a llegar a un acuerdo con Vox, y un máximo de 56, que permitiría gobernar con mayoría.

"Va a ser duro y difícil conseguirla", ha advertido Juanma Moreno desde Granada. "Todo va a depender de cuatro diputados que en estos momentos están bailando".

A su juicio, "las encuestas son las fotos de un día y, por tanto, uno tiene que ser consciente de que eso no es el resultado único, sino que el único que nos vale a nosotros es el del 17 de mayo, cuando se haya escrutado el 99 o el cien por cien de los votos".

No obstante, ha señalado que esas encuestas que otorgan al PP-A la posibilidad de reeditar la mayoría absoluta "animan" e "ilusionan", porque la tendencia de todos los sondeos es que su partido "va al alza y que estamos muy cerca de esa mayoría suficiente, que es posible, pero que va a ser duro y difícil conseguirla".

Por eso se ha dirigido a ese votante que aún está en duda. Para Moreno, existen muchos motivos para "seguir votando" al PP-A: "Durante siete años y tres meses que llevo de presidente ya aquí no se habla de corrupción, ni de los ERE, ni de Invercaria, ni de tanta sinvergonzonería que hemos vivido".

Por tanto, cree que solo hay dos modelos de cara a las elecciones, el que "no tiene ambición, el modelo de la componenda de todos" los demás partidos, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía, el "modelo estable, serio y riguroso" que representa el PP-A, que es "la única opción real de gobierno".

Y la importante que tienen que tomar los ciudadanos, según ha añadido, es si quieren que "nuestro gobierno siga con las manos libres" para seguir progresando y trabajando para el conjunto de los ciudadanos.

O si quieren "que el ruido, la bronca y los insultos que vemos todos los días en otros lugares de España" venga a esta comunidad: "Eso es lo que está en juego".

Sobre el debate

Para Juanma Moreno esa imagen se trasladó este lunes en el primer debate de la campaña en la RTVE. "Fue atropellado desde el principio porque una parte de la izquierda ha interiorizado la mentira".

Refiriéndose en concreto a la candidata del PSOE, María Jesús Montero. "Le mostré boletines del BOJA firmados por ella sobre los conciertos privados y los negaba".

Como anécdota, ha contado que esta misma mañana en Estepa se ha encontrado con tres profesionales sanitarios que se acordaban de su gestión como consejera de Sanidad: "La única que no debe ni puede hablar es ella porque nos hizo contratos basura y nos cerraba centros de salud".