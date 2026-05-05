Juanma Moreno aguanta el chaparrón de cuatro contra uno y dispara sus ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez

Los candidatos a las elecciones andaluzas posan antes de comenzar el debate en la RTVE. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA En el primer debate a cinco de las elecciones andaluzas, todos los candidatos atacaron a Juanma Moreno, quien respondió centrando sus críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. La sanidad y la vivienda fueron los temas más polémicos, con fuertes reproches a Moreno por la crisis de los cribados de cáncer de mama y la gestión de los servicios públicos. La financiación autonómica provocó un duro intercambio entre Moreno y Montero, con el presidente andaluz denunciando un perjuicio de 1.500 millones para Andalucía. En el minuto final, los candidatos resumieron sus propuestas y pidieron el voto, destacando la estabilidad, el rechazo a los recortes y la necesidad de priorizar a los andaluces.

El primer debate a cinco de las elecciones andaluzas, celebrado en la sede sevillana de la RTVA de cara a las elecciones del 17 de mayo, se ha saldado con 'un todos contra uno'.

Es decir, todos los candidatos de la izquierda y de Vox han ido contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, con traje de chaqueta, corbata verde y el halo institucional, quien ha aguantado el chaparrón.

Sobre todo en los asuntos más espinosos relacionados con la sanidad, los servicios públicos y la vivienda. El más incisivo ha sido el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha buscado entrar en un cuerpo a cuerpo desde el principio, sobre todo para desbancar a su máximo competidor, Antonio Maíllo.

En concreto, ante los ataques de la candidata socialista, María Jesús Montero, Moreno ha disparado sus ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, sobre todo en materia de vivienda. Antes de 2018 "era el número 13 para los españoles y hoy es el primero".

En cambio, Montero ha defendido las mejoras económicas bajo el Gobierno central socialista, a pesar de lo cual, ha dicho, "los jóvenes no pueden acceder a la vivienda" porque "la vivienda es un negocio para el señor Moreno Bonilla, mientras que para nosotros es un derecho".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha cinculado este problema de la vivienda a la inmigración, dentro de su estrategia de "prioridad nacional".

Así, para Gavira las ayudas a la vivienda protegida deberían "ir primero a los andaluces. ¿Por qué una familia que acaba de llegar tiene prioridad?", criticando continuamente "los más de 4.000 euros que la Junta destina a cada MENA".

José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha preferido señalar a los grandes fondos y le recordó al presidente de la Junta que "el principal casero es La Caixa".

Precisamente, ha sido este candidato el que más ha atacado a Juanma Moreno por su gestión sanitaria preguntándole abiertamente "¿qué pasó con los cribados de cáncer?".

De hecho, llevaba una camiseta con todos los nombres de las 2.317 mujeres afectadas por los fallos en los cribados, esos mismos nombres que no salieron a la luz en su momento por la protección de datos.

"¿Cree que rasca votos?", le ha respondido Moreno, antes de acusarle de falta de respeto", y Maíllo ha intervenido de forma dura: "No ha dicho la verdad. Si tuviera vergüenza política lo diría aquí y ahora. Nosotros vamos a arreglar la sanidad".

A lo que Juanma Moreno ha lanzado una pregunta con ironía por la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García, de su mismo partido: "¿Cómo pueden decir que pueden arreglar la sanidad en Andalucía cuando no pueden arreglarla en España?".

Como era de esperar, la sanidad ha sido uno de los platos fuertes del debate, con esta crisis de los cribados del cáncer de mama de fondo. Dicha crisis, ha afeado Montero, "no se tapa con una campaña de imagen. No es un error, es el colapso del sistema, la negligencia más grave en el sistema sanitario español".

Ha sido en ese momento cuando Juanma Moreno ha aprovechado para recordarle su pasado como consejera. "Según el Tribunal de Cuentas, usted ha sido la consejera que menos ha gastado en sanidad por andaluz".

También que dejara abandonado, entre otros proyectos, el Hospital Militar. Pero Montero se tenía guardada otra bala respecto a este asunto tras siete años de gobierno del PP en Andalucía.

"Usted no ha arreglado la sanidad porque es un lío. Lío es el que tienen las familias con la dependencia porque no cumple la ley y lío el que monta cada vez que recorta los servicios públicos".

Y también ha aprovechado el debate para recriminarle el fallo en los cribados. "Esta crisis o se tapa con una campaña de imagen. No es un error, es el colapso del sistema, no tienen sensibilidad con estas mujeres, para usted no todas las víctimas son iguales, y lo que tiene es su desprecio, las ha obligado a ir a los tribunales siendo la negligencia más grave en el sistema sanitario en España".

José Ignacio García ha sacado la vida laboral de un enfermero con contratos por días. "Esto sí es precariedad laboral". Gesto contrariado de Moreno cuando García se ha ofrecido a presentarle al profesional sanitario.

"Le tiene alergia a la verdad"

"Le tiene alergia a la verdad", le ha dicho varias veces durante el debate Juanma Moreno a María Jesús Montero, sobre todo cuando ha llegado el otro momento espinoso, esta vez para María Jesús Montero: el de la financiación.

Además, cada vez que Juanma Moreno intentaba llevarse el debate a nivel nacional para criticar la gestión de Sánchez esta le acusaba de querer "esconderse detrás" del presidente. "Estamos en Andalucía, señor Moreno".

La financiación autonómica abanderada por Montero desde el Ministerio de Hacienda ha deparado momentos de duro intercambio.

Moreno le ha reprochado que "se ha premiado a los independentistas en detrimento de Andalucía" y cifró en 1.500 millones los que deja de recibir Andalucía con el actual sistema.

El presidente ha ironizado además sobre la frase de presentación de Montero en la precampaña andaluza: "La mujer más poderosa de España podría haber resuelto el sistema de financiación".

La candidata socialista ha defendido su modelo autonómico que "sirve para financiar los servicios públicos", pero considera que al PP le interesa "el discurso del agravio".

"No hay cupo catalán, es falso", ha dicho la exvicepresidenta, que también ha negado la ordinalidad, ante la insistencia del candidato de Vox para que respondiera cuánto recibía un catalán y un andaluz por cabeza.

En materia de empleo, Juanma Moreno sí ha sacado pecho con unas cifras que, según ha dicho, "están en su nivel más bajo respecto a la media nacional".

Sin embargo, el candidato de Vox ha hecho una enmienda a la totalidad a las gestiones de los gobiernos central y autonómico: "PP y PSOE se pelean por las grandes cifras, pero uno de cada cuatro jóvenes parados es andaluz. De milagro económico, ninguno".

El minuto de oro

En el minuto de oro, los candidatos han resumido sus ideas-fuerza. Para Moreno, "si rompemos la estabilidad nos metemos en un gran lío", por lo que ha pedido "concentrar el voto para tener estabilidad y seguridad".

Montero ha llamado a votar "frente al muro de odio, desigualdad y recortes de una derecha cada vez más amarga". "Nos va la vida en ello", ha advertido.

García, de Adelante Andalucía, ha comparado la lucha de la izquierda con la de David contra Goliat, mientras que para Maíllo es necesario "plantar cara a la resignación" contra el "daño social de las políticas del PP y los discursos de odio".

En el caso de Vox, "los andaluces merecemos más porque podemos ser los primeros". "Es necesaria la prioridad nacional y que los españoles no estemos a la cola", ha cerrado el candidato de la formación de Santiago Abascal.