Detenido un profesor por tocamientos a varios alumnos en un colegio de Huelva

Las claves

Las claves Generado con IA Un profesor ha sido detenido en la sierra de Huelva por presuntos delitos de agresión sexual a varios alumnos menores de edad. Cuatro alumnos han denunciado que el docente les realizó tocamientos en zonas íntimas tanto en clase como en actividades extraescolares. La detención se produjo tras la toma de declaraciones de los menores y testigos, y el profesor ha ingresado en prisión por orden judicial. La Guardia Civil continúa investigando para determinar si existen más víctimas entre los alumnos del centro escolar.

La Guardia Civil ha detenido a un profesor por varios delitos de agresión sexual como presunto autor de tocamientos a varios alumnos del centro escolar donde trabajaba, situado en la sierra de Huelva.

La Guardia Civil ha informado en un comunicado de que las víctimas, de momento cuatro alumnos menores de edad, han denunciado que el docente les realizaba tocamientos en zonas íntimas o sensibles durante las clases y en ocasiones en determinadas actividades extraescolares.

Tras las investigaciones efectuadas y la toma de manifestaciones de los menores en presencia de sus tutores legales y de testigos de los hechos, se detuvo al profesor.

El docente ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.

Las investigaciones continúan por si hay más alumnos que hayan sido víctimas de las citadas agresiones.