Feijóo exige a Montero que aclare la corrupción del PSOE: "¿Cómo iba a ver algo raro en Ábalos si no vio lo de los ERE?"

Las claves

Las claves Generado con IA Alberto Núñez Feijóo exige a María Jesús Montero que aclare los casos de corrupción en el PSOE, cuestionando su capacidad para detectar irregularidades. Feijóo critica que en el PSOE se hable de comisiones y mordidas, y pide transparencia y colaboración con la justicia por parte de los socialistas. El líder del PP anima a los andaluces a frenar tanto al PSOE como a Vox, defendiendo la estabilidad y el progreso de Andalucía. Feijóo insiste en que el 17 de mayo Andalucía debe votar por la claridad y la honestidad, rechazando la corrupción y la incompetencia.

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue peinando el territorio andaluz para que ningún voto que pueda beneficiar al candidato de su partido, Juanma Moreno, se quede en casa.

Y también para que la candidata del PSOE, María Jesús Montero, no consiga sus objetivos, ni gobernar, ni romper su mayoría absoluta. Sobre todo porque significaría una vuelta al pasado y a la corrupción.

De hecho, desde Jerez de la Frontera, Feijóo le ha pedido a Montero que aclare la corrupción en su partido: "¿Cómo iba a ver algo raro en Ábalos, Koldo, Cerdán, la mujer de Sánchez y en el caso de su hermano si no vio lo de los ERE?"

"En esta semana en el Supremo se ha hablado de comisiones y de mordidas en la sede del PSOE, de abusos y de prácticas que dan vergüenza, de cosas que abochornan a la nación y con todo esto tenemos que soportar cuentos. Que se dejen de cuentos y que nos cuenten de una vez todo lo que saben".

A su juicio, los españoles tienen "derecho a pedir menos maniobras y más verdad, menos insultos y mas explicaciones, menos atacar a los jueces y más colaborar con la justicia".

Por todo ello, Feijóo ha pedido a los andaluces que también frenen a Vox porque "Andalucía no está para que vengan a bloquearla después de todo lo que se ha conseguido".

Sino todo lo contrario, cree que el próximo 17 de mayo esta comunidad "tiene que ser el resorte para sacar todo esto del resto de España y para brillar".

"Andalucía no está para apagones, ni para el apagón de la incompetencia, de la mentira y de la corrupción, así que el 17 de mayo tiene que haber luz, claridad y sol en las urnas", ha insistido el líder nacional del PP.