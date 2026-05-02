¿Es Juanma Moreno quien canta para ganar el 17-M? Así es 'Km sur', su canción de campaña con una voz idéntica a la suya

El candidato del PP andaluz y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el arranque de la campaña mientras suena la canción de la misma.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP andaluz ha lanzado la canción 'Kilómetro Sur' como himno de campaña, con una voz que muchos identifican como la de Juanma Moreno. El propio Moreno, conocido por su pasión por la música y haber formado parte de varios grupos en su juventud, no ha confirmado directamente ser el cantante, aunque admite que la voz se le parece. La canción fue grabada durante la precampaña y su letra hace referencia a Andalucía como 'el kilómetro sur', apelando al orgullo andaluz. El misterio en torno al cantante ha generado expectación y forma parte de la estrategia de campaña del PP andaluz.

Dicen que los políticos -o sus equipos de campaña- son capaces de realizar todo tipo de hazañas para ganar o sorprender a sus contrincantes en unas elecciones. Y también para jugar con el factor sorpresa.

Las canciones que se eligen para las campañas suelen decir mucho de sus objetivos, pero esta vez el PP andaluz ha querido dar un paso más. ¿Se ha metido a cantante el candidato del PP andaluz, Juanma Moreno, para amenizar su propio tour electoral?

Desde su equipo lo niegan y no dan una respuesta clara, pero la evidencia los contradice, y también que por todos es sabido la pasión del candidato por la música.

Hasta tres grupos de pop conformó durante su juventud: Cuarto Protocolo, Lapsus psíquico y Falsas realidades. Y como dice el refrán quien tuvo retuvo.

Basta con escuchar la pegadiza canción 'kilómetro Sur' tan solo una vez para darse cuenta de que la voz es idéntica a la de Moreno. Él mismo lo ha admitido a medias: "Se parece bastante, pero ya se verá".

Además, la letra viene al pelo a su campaña: "Es Andalucía, una tierra en el mundo, el kilómetro sur, donde se habla andaluz, es un orgullo profundo...".

La curiosidad comenzó la misma noche del arranque de la campaña. Cuando empezó a sonar nadie sabía qué canción era ni quién la cantaba, pero sí que el propio Juanma Moreno la estaba tatareando.

Los periodistas intentaron identificarla con aplicaciones musicales, sin éxito, y desde su equipo se limitaban a decir que se llamaba 'Kilómetro sur' y que pertenecía a "un grupo de jóvenes sevillanos".

"¿El que canta es Juanma Moreno y la va a cantar en directo el último día de campaña?", le llegó a preguntar la periodista de EL ESPAÑOL a su jefe de gabinete.

"Eso es lo que me hace a mí falta que el presidente sea cantante también", respondió este entre risas.

"El misterio que se ha generado en torno a la canción nos está viniendo muy bien, que se hable de la canción mola porque está muy chula", señalan a este periódico fuentes del PP.

Y según ha podido confirmar este medio, fue grabada durante la precampaña electoral después de que la idea surgiera las pasadas navidades. El caso es que ya está disponible en Spotify y en redes sociales.

Este sábado, en el acto de campaña, el presidente de la Junta y candidato a la reelección se refirió por primera vez a la canción que suena en los actos del partido. Moreno dejó caer que la voz "se le parece bastante”, aunque evitó confirmarlo abiertamente.

“Quedan todavía dos semanas por delante, iremos viendo poco a poco”, respondió entre sonrisas al ser preguntado por una periodista sobre la identidad del cantante, dejando en el aire nuevas pistas y la posibilidad de que haya más sorpresas relacionadas con el tema en lo que resta de campaña, que concluirá el 15 de mayo.

¿La cantará en el último acto de campaña o se emitirá un videoclip paseando grabado desde varios rincones de Andalucía? Con el objetivo de llevar hasta el final el factor sorpresa, visto lo visto, nada es imposible.