Miguel Ríos y Zapatero: María Jesús Montero tira de 'la ceja' en su arranque de campaña en Andalucía

Cartel del acto de arranque de campaña de María Jesús Montero en Granada

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero inicia la campaña del PSOE andaluz rodeada de figuras históricas tanto políticas como culturales. El cantante Miguel Ríos, símbolo del colectivo 'la ceja', participará en el acto de arranque en Granada bajo el lema 'defiende lo público'. José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez acompañarán a Montero en un acto en Cártama, Málaga, mostrando su apoyo a la candidata. El PSOE andaluz había previsto la presencia de otros líderes nacionales, pero finalmente serán Zapatero y Sánchez quienes respalden a Montero.

La campaña de los socialistas andaluces arranca este jueves con aires vintage. María Jesús Montero ha decidido rodearse de valores históricos tanto en lo político como en lo cultural para el pistoletazo de salida de cara al 17-M.

Así, el partido ha anunciado que su candidata compartirá escenario con un 'viejo rockero', Miguel Ríos, muy vinculado al Partido Socialista y habitual en sus mítines en otro tiempo. Ríos, de 81 años de edad, fue una figura destacada 'la ceja', el colectivo de artistas que declararon su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero en torno al año 2008.

Entre ellos se encontraban Víctor Manuel, Ana Belén o Serrat. Cantantes y actores vinculados tradicionalmente al PSOE, como el propio Miguel Ríos, que ha declarado en numerosas ocasiones que "siempre votaré socialista".

Montero ha celebrado en la red social X que "un artista único y fundamental en nuestra tierra" como Ríos se sume a su arranque de campaña. El evento tendrá lugar a las 19:00 horas de este jueves en el Hotel Abades Nevada Palace de Granada. Un "mitin fiesta" bajo el lema "defiende lo público" que antecede a la pegada de carteles.

Ya el viernes día 1 será el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien ofrezca su apoyo a María Jesús Montero. El expresidente del Gobierno participará en un acto en Cártama (Málaga) junto a la candidata y el actual presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Ambos, Sánchez y Zapatero, son los grandes escuderos de Montero en su pugna por desbancar al PP en Andalucía. Aunque el PSOE andaluz tenía previsto que se sumaran al despliegue de campaña líderes regionales como Salvador Illa o ministros como Óscar Puente, esa posibilidad se ha diluido casi por completo.

Tanto Zapatero como Sánchez han estado ya con Montero en la precampaña. El expresidente estuvo en Jaén hace una semana, donde defendió el modelo de financiación regional diseñado como ministra de Hacienda por la ahora candidata a la Junta.