Topes al alquiler, cesta de la compra intervenida e impuestos al 'superrico': la oferta 17M de Por Andalucía

Antonio Maíllo, candidato a la Presidencia de la Junta con la confluencia Por Andalucía, en la presentación del programa electoral. Cedida.

Las claves

Las claves Generado con IA Por Andalucía propone limitar los precios del alquiler y declarar zonas tensionadas, además de endurecer los impuestos a los grandes tenedores de viviendas. El programa electoral incluye intervenir la cesta de la compra, crear supermercados públicos y establecer un observatorio de precios de alimentos. Plantean crear un banco público para financiar pymes y cooperativas, y aumentar los impuestos a grandes fortunas, banca y propietarios de grandes extensiones de tierra. Proponen expropiar temporalmente hospitales concertados para garantizar el acceso público, reducir los tiempos de espera en dependencia y declarar nuevos lugares de Memoria Democrática.

Topar los alquileres, intervenir en la cesta de la compra creando incluso supermercados públicos y más impuestos a los 'superricos'. Bienvenidos al programa electoral de la confluencia de izquierdas Por Andalucía.

Son una amalgama de propuestas que dan un destacado espacio a la precariedad y la pérdida en los últimos años del poder adquisitivo de los ciudadanos.

Se ve claramente en el apartado de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los votantes y elemento candente en la vida española. El grupo que aglutina a IU, Sumar y Unidas Podemos sostiene que declarará zonas tensionadas y topará precios de alquiler.

Vivienda

"Freiremos a impuestos a los grandes tenedores, sean personas físicas o jurídicas", sostienen. Es una medida acompañada de un relevante cambio: el gran tenedor ya no será aquel que tenga 10 viviendas, sino 5. Habrá además "fuertes recargos" si se tienen pisos vacíos sin alquilar.

Más relevante, en una comunidad autónoma turística y de segundas residencias como Andalucía: "En los municipios tensionados, solo permitiremos la compra de vivienda si es para vivir" y no habrá más licencias para vivienda turística en estas áreas.

También mirando al bolsillo se propone intervenir la cesta de la compra.

Supermercado y banco públicos

"Intervendremos en la cesta de la compra y en la cadena alimentaria", aseguran. ¿Cómo? A través de una nueva entidad pública de alimentación, interviniendo en la distribución y "creando supermercados públicos con productos de proximidad, de calidad, sostenible y a precios asequibles".

Además propone crear un observatorio de precios. El apartado de medidas económicas también incluye la creación de un banco público controlado por el Parlamento de Andalucía "para orientar el crédito a la economía real (pymes, cooperativas y proyectos que generen empleo) con los principios de banca ética, transparencia, profesionalidad e inclusión financiera".

Y más impuestos a los 'superricos'. "Nosotros no nos escondemos y lo decimos claramente: queremos subir los impuestos, pero queremos subírselo a las grandes fortunas de Andalucía: a la banca, a los rentistas, a los grandes propietarios de la tierra, a los fondos de inversión o a la sanidad y a la educación privada".

Expropiación temporal de hospitales

Esencial para Por Andalucía es también la sanidad. "Todo andaluz o andaluza tendrá acceso a un hospital público. La red hospitalaria pública abarcará toda Andalucía".

"Y si para ello hace falta expropiar temporalmente hospitales concertados mientras construimos un centro público, lo haremos", aseguran. También afirman que eliminarán "en el menor tiempo posible" los conciertos que ya existen con la sanidad privada "y haremos incompatible que los jefes de servicio o directivos intermedios de nuestra sanidad trabajen también en la sanidad privada".

Asimismo aseguran que investigarán los contratos con la sanidad privada durante el actual gobierno de la Junta y también la verdad "sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama".

Dependencia y Memoria

Otras promesas electorales incluyen acortar los tiempos de espera para la ayuda a la dependencia: "180 días como máximo frente a los 500 días de espera media que hoy existen en Andalucía. Para ello, duplicaremos el número de profesionales de valoración".

Asimismo, no olvidan la Memoria Histórica. Además de recuperar la Dirección General de Memoria Democrática, prometen declarar Lugar de Memoria Democrática el Cortijo de Gambogaz, "que pasará de estar en manos de los herederos del golpista Queipo de Llano a ser un centro de investigación y reparación".

Es una medida que vuelve a traer al foco la situación con respecto a unos herederos que ya coparon titulares hace cuatro años, cuando sus restos fueron exhumados de la Basílica de la Macarena, una histórica petición de los descendientes de sus víctimas.