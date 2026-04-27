Moreno presenta su "programa de gobierno" con 1.900 medidas: menos impuestos o 2% del PIB para I+D+i

Juanma Moreno en un momento de la presentación de su programa en Antequera. EFE/ Jorge Zapata

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno presenta en Antequera su "programa de gobierno" con 1.900 medidas y 434 páginas, centrado en economía, familia, tecnología y la posición de Andalucía. Propone destinar el 2% del PIB a I+D+i y mantener la política de rebajas fiscales, ampliando la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Destaca el crecimiento económico de Andalucía, la creación de 600.000 empleos y la mejora de la imagen de la región en los últimos años. Critica la falta de diálogo del Gobierno central en la huelga de médicos y exige a Pedro Sánchez negociar para resolver el conflicto sanitario.

Con la canción Justo cuando el mundo apriete de Viva Suecia como himno de campaña, Juanma Moreno ha presentado este lunes en Antequera su "programa de gobierno" con 434 páginas y 1.900 medidas.

"No es un programa electoral sino de gobierno, coherente y solvente que parte de la experiencia de estos siete años y tres meses en los que hemos visto lo que funciona y lo que no y en el que no ponemos lo que no es viable para no crear falsas expectativas ni mentir a los ciudadanos", ha añadido.

En pleno centro de Andalucía, Moreno ha desgranado -a grandes rasgos- las líneas principales de ese programa que se centra en cuatro grandes áreas como son la economía, la familia, los nuevos retos tecnológicos o geopolíticos, y la posición de Andalucía en el resto de España y en el mundo.

Como medidas concretas, ha adelantado que si gobierna destinará el 2% del PIB a la inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) "lo que nos permitirá colocarnos a la cabeza de las comunidades de España". En este sentido, considera clave aumentar los incentivos para el desarrollo tecnológico aplicado a la industria.

Juanma Moreno en el acto en Antequera. EFE/ Jorge Zapata

Una de las políticas que han llevado a cabo y de la que más presumen en el PP es la bajada de impuestos. Moreno ha dicho que van a seguir en esa línea. "Somos radical enemigo, por ejemplo, del impuesto de sucesiones y donaciones y no solo vamos a evitar que se ponga sino que vamos a ampliarlo y a hacer nuevas rebajas fiscales", ha enfatizado el candidato popular.

Una buena parte del discurso ha sido para destacar el progreso económico de la región y el cambio de imagen.

"Andalucía tenía el estigma de la corrupción, el paro o ser una comunidad subsidiada. Cuando iba a reuniones casi había que dar las gracias por subsistir a madrileños, catalanes o vascos. Hoy nos miran con respeto y admiración los que antes nos miraban perdonándonos la vida", ha asegurado.

Esa diferencia, según Moreno, estriba en que "todos los años hemos crecido por encima de la media española, que hemos creado 600.000 puestos de trabajo, la renta de los hogares ha crecido un 30% aunque es verdad que se ha ido comiendo con la inflación, o que Andalucía es la tercera economía de España y su PIB es similar al de Grecia o superior al de Hungría".

Ha hablado también de vivienda, o más de la falta de ella, considerándolo "un problemón brutal", pero no ha entrado en detalles. Simplemente ha comentado que han hecho una ley "muy moderna" de vivienda, que "harán muchas promociones" y que "la peor solución es la ideológica".

Estabilidad

Moreno ha resaltado que su gobierno en solitario ha generado "confianza, estabilidad, seguridad y futuro" y ha pedido revalidar la mayoría absoluta para no tener que depender de Vox.

Y ha puesto el ejemplo que les pasó con Vox, aunque sin citarles, con la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la famosa LISTA. "Estuvimos un año negociando y cuando se iba a aprobar, alguien de Madrid llamó y dijo que no", ha recordado Moreno. Vox votó en contra de la LISTA en una primera versión, aunque finalmente salió adelante con los votos del PP, Ciudadanos y la propia Vox en noviembre de 2021.

"Es difícil tener estabilidad cuando tienes socios de gobierno que dicen que no te aprueban una ley. Depender de la decisión caprichosa de una persona que está a 500 kilómetros y no conoce la realidad de Andalucía es muy caro", ha remarcado en alusión velada a Santiago Abascal.

De forma muy tangencial ha hablado de la "prioridad", pero no ha empleado el término nacional. "Las prioridades no son otras que las personas. Tenemos la obligación de poner en el centro a las personas ahora que se habla tanto de prioridades", ha señalado.

Crítica a Sánchez

Moreno se caracteriza por no entrar habitualmente, de forma directa, en conflictos con otros partidos. Para eso ya está el resto de su equipo, ganándose así la fama de moderado.

Este lunes sí ha criticado a Pedro Sánchez por un tema que le afecta especialmente como el de la sanidad, ya que es por lo que ha recibido más críticas su gestión en estos últimos años.

Moreno ha asegurado que, con la actual huelga de médicos contra el gobierno central, "cada día se pierden en Andalucía 50.000 actos médicos y en lo que va de huelga han sido 770.000 con un impacto de 111 millones de euros".

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección ha "instado" a Sánchez a que "se siente, negocie y acabe con esta situación porque luego somos nosotros los que damos la cara y las comunidades autónomas no podemos soportar la falta de diálogo con los médicos".