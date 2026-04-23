Moreno defiende al restaurante 'escracheado' por colgar una foto con él: "En Andalucía no hay lugar para la crispación"

El restaurante, fundado en 1962, es reconocido por su comida tradicional cordobesa y su larga trayectoria acogiendo a personalidades de diversos ámbitos.

Las Camachas publicó un comunicado pidiendo el cese de comentarios ofensivos y recordando que han atendido a todo tipo de clientes conocidos sin polémica.

El presidente andaluz condena la crispación y el odio, defendiendo el trabajo de los emprendedores y trabajadores andaluces.

Juanma Moreno ha mostrado su apoyo al restaurante Las Camachas de Montilla tras recibir insultos en redes por publicar una foto con él.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, ha reaccionado este jueves al 'escrache' sufrido en redes sociales por un restaurante de Montilla (Córdoba).

Las Camachas recibió desde el martes numerosos insultos y mensajes ofensivos tras publicar en sus redes sociales una fotografía de las encargadas con Moreno, que comió ese mediodía en este negocio familiar.

El presidente andaluz se ha hecho eco de la noticia publicada por EL ESPAÑOL y ha mandado un mensaje de "total apoyo" al establecimiento desde su perfil en la red social X.

"En Andalucía no hay lugar para quienes buscan propiciar la crispación y el odio desde afuera, como aquellos que han atacado a este local en las redes sociales", señala.

El mensaje valora la "fuerza" que suponen para la región "los emprendedores y trabajadores que hacen crecer esta tierra, como los del restaurante Las Camachas".

Moreno animó a visitar el negocio de la familia Márquez, fundado en 1962, "por su muy buena comida y servicio".

La fuerza de #Andalucía son los emprendedores y trabajadores que hacen crecer esta tierra, como los del restaurante Las Camachas.



En Andalucía no hay lugar para quienes buscan propiciar la crispación y el odio desde afuera, como aquellos que han atacado a este local en redes… pic.twitter.com/ciYsJ9Gwzw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) April 23, 2026

Como explica la información publicada por este medio, el equipo de Juanma Moreno reservó el lunes por la noche para poder comer al mediodía en Montilla, de vuelta de Madrid. El presidente estuvo "muy cercano con todos", haciéndose fotos con los clientes, según contó María Márquez, encargada e hija del propietario.

"Como con cualquier persona conocida, nos quisimos hacer una foto con él". La imagen se publicó en Facebook e Instagram y comenzó a acumular mensajes de odio al tiempo que cientos de likes y respuestas de apoyo.

Un comunicado contra las "descalificaciones"

La dirección de Las Camachas tuvo que sacar un comunicado ante el hostigamiento: "Rogamos encarecidamente que cesen los comentarios ofensivos y descalificaciones que no representan el espíritu de respeto y convivencia que siempre ha caracterizado esta casa".

"Nadie nos tiene que juzgar por recibir a algunos clientes, sean Moreno, Montero, Yolanda Díaz, un obispo o un torero. No hay derecho a que recibamos estos comentarios de odio por razones políticas u otra razón", declaró Márquez a EL ESPAÑOL.

Las Camachas es un negocio de comida tradicional cordobesa con solera y numerosos reconocimientos, acostumbrado a recibir la visita de nombres conocidos.

El propio restaurante recordaba en su comunicado que a sus mesas se han sentado actores como Belén Rueda, escritores como Camilo José Cela y políticos como Julio Anguita, sin que eso haya supuesto ninguna polémica.