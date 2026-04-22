María Jesús Montero se queda sin 'cara a cara' con Juanma Moreno: habrá debate 'a cinco' en RTVE el 4 de mayo

RTVA ha propuesto otro debate a cinco para el 11 de mayo y se celebrarán ocho debates provinciales y entrevistas con los candidatos.

Se descarta el 'cara a cara' entre María Jesús Montero (PSOE) y Juanma Moreno (PP), que Montero venía reclamando.

El debate televisado entre los cinco principales candidatos andaluces será el 4 de mayo en RTVE.

Ya hay fecha para el debate televisado en la campaña andaluza. Será el 4 de mayo en RTVE y participarán los cinco candidatos de los partidos con representación en el Parlamento.

Con este anuncio, queda descartado el 'cara a cara' que María Jesús Montero venía pidiendo al presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno. La líder socialista ha invitado en repetidas ocasiones a Moreno a debatir "con valentía", uno frente al otro.

"Que ponga día y hora", ha repetido Montero. El formato ofrecía más posibilidades a los socialistas para intentar poner contra las cuerdas al presidente y descabalgarlo de los buenos números de las encuestas.

RTVE había sugerido una fecha para un posible 'cara a cara': el mismo 4 de mayo en el que se celebrará finalmente el debate a cinco.

El propio Moreno aclaró este miércoles que él era proclive a aceptar este encuentro con Montero siempre y cuando el resto de fuerzas no se opusieran.

"Por supuesto acepté desde el minuto uno el 'cara a cara' con la señora Montero, no tengo ningún problema en debatir con ella, pero siempre que hubiera un acuerdo por parte del resto de grupos, que se han opuesto porque se consideran marginados", señaló.

Descartado el debate a dos, se adelanta al día 4 el encuentro a cinco. Será, pues, apenas comenzada la campaña, que arranca el 1 de mayo. Participarán Juanma Moreno (PP), María Jesús Montero (PSOE), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

La cita se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Probablemente no sea el único debate de la campaña, ya que RTVA ha propuesto otro a cinco para el lunes 11 de mayo, a menos de una semana de las elecciones.

El consejo de administración del ente público andaluz aprobó este miércoles su plan de cobertura con los votos a favor de PP y Vox y la abstención del PSOE. El plan incluye ocho debates provinciales, además de un ciclo de entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento andaluz.