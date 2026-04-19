Moreno pide una "matrícula de honor" para el PP-A y avisa que Montero quiere "freír a impuestos" a los andaluces

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la Intermunicipal del PP andaluz. Madero Cubero / Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Juanma Moreno pide a los andaluces una "matrícula de honor" para el PP-A en las elecciones del 17 de mayo, buscando revalidar su mayoría absoluta o de estabilidad. Moreno advierte que María Jesús Montero, candidata del PSOE-A, quiere "freír a impuestos" a los andaluces si gobierna, y destaca las siete bajadas de impuestos realizadas por el PP-A. El presidente del PP-A se compromete a seguir bajando impuestos y bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones en herencias entre hermanos. Moreno defiende los avances en servicios públicos y sanidad en Andalucía, y critica la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias por parte del Gobierno central.

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de clausurar el Intermunicipal del PP andaluz este domingo en Córdoba, junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Durante su intervención ha pedido a la ciudadanía que apuesten por el Partido Popular porque es el "único proyecto viable" de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo.

Con esta petición, Moreno quiere que su formación saque "matrícula de honor" en los comicios y revalide su mayoría absoluta o "de estabilidad" porque los andaluces no pueden "permitirse el lujo" de estar como sus "hermanos extremeños, seis meses paralizados y bloqueados" hasta que PP y Vox han alcanzado un acuerdo de gobierno.

Además, también ha avisado de que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, quiere "freír a impuestos" a los andaluces si consigue su objetivo de ser presidenta andaluza.

En este punto, el presidente del PP-A y candidato a la reelección para seguir gobernando la Junta ha advertido que queda ya menos de un mes para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, y ha pedido que nadie se crea que "esto está ganado", en referencia a una posible victoria del PP-A en las urnas como la de 2022, cuando conquistó una mayoría absoluta de 58 escaños.

Moreno ha aludido a la final de la Copa del Rey de fútbol disputada este pasado sábado por la noche en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, y ha augurado que estas elecciones van a ser como dicho partido que enfrentó a la Real Sociedad y al Atlético de Madrid que se dirimió en la tanda de penaltis, y ha incidido en la necesidad, a su juicio, de lograr una "mayoría de estabilidad, progreso y futuro" para el PP-A.

En esa línea, ha reivindicado la "vía andaluza" que, según ha incidido en defender, ha promovido el PP-A desde el Gobierno de la Junta, y ha proclamado que "para seguir esa vía de progreso, bienestar y futuro, necesitamos una mayoría de estabilidad".

"Eso significa que no nos podemos conformar con un sobresaliente", sino que "necesitamos matrícula de honor", y que "el cariño, el esfuerzo de todos los ciudadanos se vuelquen en el único proyecto viable que hay para Andalucía".

Impuestos en Andalucía

Durante su intervención, Moreno también ha presumido de haber llevado a cabo desde el Gobierno de la Junta "siete bajadas de impuestos" que han permitido a Andalucía ser "la segunda comunidad autónoma de régimen común más competitiva fiscalmente de España", según la Tax Foundation.

Moreno ha reivindicado especialmente la bonificación, al 99%, del impuesto de sucesiones y donaciones en el año 2019, y en ese punto ha advertido de que Montero "está diciendo con claridad y nitidez que si tiene alguna opción de gobernar" en Andalucía, "lo volverá a poner".

"Que lo sepamos todos, que quien nos fríe a impuestos y nos ha frito a impuestos en el Estado" como ministra de Hacienda "viene con las pilas cargadas para freírnos a todos otra vez en Andalucía", ha avisado Moreno, que ha animado a los militantes del PP a "contar" eso "a todos aquellos que se han beneficiado de quitar" el impuesto de sucesiones y donaciones.

El candidato del PP-A se ha comprometido a "seguir bajando impuestos" si continúa como presidente de la Junta aunque "les molesta" a los socialistas, y ha reiterado su promesa, ya anunciada, de "bonificar también el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones en las herencias de viviendas entre hermanos, porque nos lo solicitaban los ciudadanos y porque era necesario también", según ha defendido.

De igual modo, Moreno ha reivindicado la labor del Gobierno del PP-A en materia de servicios públicos, hasta el punto de sentenciar que "nadie ha hecho ni hace más por los servicios públicos" que el PP de Andalucía. "Y quien diga lo contrario miente", ha aseverado.

El dirigente del PP-A también ha afeado al Ejecutivo la situación de los transportes y las infraestructuras ferroviarias en Andalucía, con "aislamiento ferroviario" en Jaén o tras la suspensión temporal de la conexión por alta velocidad entre Madrid y Málaga, y ha lamentado que eso haya sucedido con una "vicepresidenta andaluza" en el Gobierno como María Jesús Montero.

En ese sentido, y tras avisar de que él no se va a "mover de Andalucía en la vida", ha señalado que si a él le nombraran vicepresidente del Gobierno daría "la cara" por los "déficits" de su tierra, y ha defendido que eso es lo que tiene que hacer "un andaluz allí donde esté", y "no practicar un andalucismo de pacotilla", ha apostillado.

Moreno ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que sólo ha realizado "tres kilómetros de autovía en Andalucía", y "cero kilómetros" de cercanías, y en ese punto se ha preguntado "qué han hecho" desde el Ejecutivo "con los impuestos que hemos pagado y estamos pagando para que no tengamos infraestructuras de primer nivel como nos merecemos".

Margen de mejora en servicios públicos

De igual modo, y en materia de servicios públicos, Moreno ha admitido que "hay margen de mejora", y que su gobierno asume que pueden y deben "hacerlo mejor", pero ha aseverado que no va a "permitir", porque lo consideraría como "un desprecio al esfuerzo colectivo, no solamente de un gobierno, sino de funcionarios, de empleados públicos y de profesionales", que se diga que "estamos mucho peor que antes en muchas áreas".

Así, Moreno ha reivindicado el aumento del presupuesto para sanidad, que "no llegaba a los 9.000 millones de euros" cuando fue investido por primera vez como presidente de la Junta en enero de 2019, y que actualmente se sitúa "en 16.200 millones", así como haber realizado "la mayor oferta pública de empleo sanitario de la historia de Andalucía", y que los hospitales andaluces sean "cada día mejores".

Al acto también han asistido, entre otros numerosos cargos 'populares', el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, ElíasBendodo; la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, y el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y primer edil de Córdoba, JoséMaríaBellido.