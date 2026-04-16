Montero reúne a la vieja guardia socialista, incluidos Chaves y Griñán, en un acto en el bastión de Dos Hermanas

Las claves

Las claves Generado con IA María Jesús Montero reúne a los expresidentes socialistas de la Junta, incluidos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, en Dos Hermanas, un histórico bastión del PSOE andaluz. El acto pretende reivindicar el legado de los gobiernos socialistas en Andalucía, resaltando su papel en la modernización y el desarrollo de los servicios públicos. Chaves y Griñán vuelven a ser visibles en el PSOE tras la anulación y reducción de sus condenas por el caso de los ERE, alimentando el relato de que fueron víctimas. Pedro Sánchez participará también en la pre-campaña andaluza, apoyando a Montero en otro feudo tradicional del partido.

El PSOE andaluz de María Jesús Montero mira al pasado para ganar el futuro. Un pasado lleno de claroscuros, de aplastantes mayorías socialistas -el famoso 'rodillo'- pero también de fuertes controversias.

La candidata a la Presidencia de la Junta ha querido demostrar que no tiene reparos a la hora de juntarse con los nombres que hicieron historia en Andalucía y luego sumieron al partido en una profunda crisis que acabó por llevar a Juanma Moreno a San Telmo.

Montero apela a todos ellos. Así, este sábado se reunirán en Dos Hermanas los expresidentes socialistas de la Junta, que son todos los que hay: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

El evento tiene un marcado carácter simbólico y casi un tono de Cuéntame. Para empezar, el emplazamiento: Dos Hermanas. Si hay un lugar que se sienta como un 'hogar socialista' ese es el municipio sevillano.

La localidad nunca ha sucumbido al PP. Allí, el PSOE lleva más de 40 años gobernando y siempre con mayorías absolutas. Allí comenzó también la leyenda de las remontadas de Pedro Sánchez: en Dos Hermanas anunció que concurriría a las primarias de 2017 tras salir de Ferraz meses antes.

En el auditorio de la Ciudad del Conocimiento, a las 11.00 horas de este sábado, se juntarán todos, incluidos Chaves y Griñán, que vuelven a ser recuperados como activos dentro del PSOE después de que en julio de 2024 el Tribunal Constitucional anulara la condena de cárcel de Griñán y rebajara la inhabilitación de Chaves por el caso de los ERE.

La Audiencia de Sevilla elevó la decisión del TC al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que tendrá que decidir. Pero los socialistas han optado desde 2024 por alimentar el relato de que nunca hubo caso y Chaves y Griñán fueron víctimas.

Con todo, la memoria de los ERE ha sido en la última década la gran rémora para el partido en Andalucía, obligado durante unos años a colocar cortafuegos contra todo lo que lo recordara.

Ahora, María Jesús Montero reivindica también a los rostros más asociados a aquel caso. De hecho, Manuel Chaves ya estuvo arropando a la candidata en el Foro Nueva Economía, en el hotel Alfonso XIII de Sevilla, hace una semana.

Allí estaba también Carmen Romero, exdiputada y exesposa de Felipe González.

El "orgullo" socialista

Para Montero, ese PSOE de antaño es el referente indiscutible y lo ha puesto como ejemplo de gestión, especialmente en el caso de los servicios públicos, por contraposición al actual Gobierno de Juanma Moreno.

Según el partido, el de Dos Hermanas será "un acto histórico en el que se reivindicará con orgullo el cambio, la modernización y el progreso que sus gobiernos representaron para la comunidad andaluza".

Escuredo, Rodríguez de la Borbolla, Chaves, Griñán y Díaz, añade el PSOE-A, "lideraron la transformación social, económica y política experimentada por Andalucía desde la llegada de la democracia, esenciales para la consecución de una autonomía de primera e impulsores de la construcción de los servicios sociales públicos y el desarrollo económico de la comunidad".

Mientras que el sábado será una jornada para el recuerdo, el domingo tocará entroncar con la rabiosa actualidad socialista. El presidente Pedro Sánchez pisa por primera vez la pre-campaña andaluza.

Lo hará en Gibraleón (Huelva), otro feudo del PSOE. Sánchez llega a la región para apoyar a su exvicepresidenta, una apuesta personal para una comunidad que se resiste, según las encuestas, a volver al redil socialista.