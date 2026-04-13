Tragedia en Córdoba: detenido un hombre tras asesinar a una mujer y atrincherarse con gas en su vivienda

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre ha sido detenido en Córdoba como presunto autor del asesinato de una mujer, que podría ser su pareja o expareja. El suceso ocurrió en el barrio de La Fuensanta, donde el sospechoso se atrincheró en su vivienda armado con un cuchillo tras cometer el crimen. El individuo llenó de gas el portal del edificio, poniendo en peligro a los residentes y requiriendo la intervención de Policía Nacional y bomberos. Los agentes lograron reducir y detener al hombre sin que se produjeran daños adicionales entre los vecinos.

Un hombre ha sido detenido este lunes en Córdoba como presunto autor del asesinato de una mujer que, según los primeros indicios, podría tratarse de su pareja o expareja. En este supuesto, podría confirmarse como un nuevo episodio de violencia de género.

Los hechos han tenido lugar en el barrio de La Fuensanta, concretamente en el Pasaje Virgen de Luna, donde se ha desarrollado un amplio operativo policial.

Según fuentes policiales, tras cometer el crimen con un arma blanca, el sospechoso se atrincheró en la vivienda, armado con un cuchillo.

Tal y como han señalado medios como ABC, la situación se agravó aún más cuando el individuo, presuntamente, llenó de gas el portal del edificio, generando un riesgo elevado para los residentes de la zona.

Hasta el lugar se desplazaron numerosos efectivos de la Policía Nacional y del servicio de bomberos, que trabajaron para asegurar el inmueble y evitar posibles consecuencias mayores.

Finalmente, los agentes lograron reducir y detener al hombre sin que se produjeran daños adicionales entre los vecinos.

La investigación continúa abierta para esclarecer todos los detalles de lo ocurrido, mientras se espera la confirmación oficial de que el crimen se enmarca dentro de la violencia de género.