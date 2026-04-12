La izquierda andaluza se agarra a la sanidad como único flanco para intentar atacar a Juanma Moreno

El PP defiende que la sanidad pública ha mejorado respecto a gobiernos anteriores y pide un debate sosegado sobre la situación actual.

El PSOE y Por Andalucía acusan al Gobierno regional de privatizar la sanidad y rechazan los conciertos privados.

María Jesús Montero propone un plan para la sanidad pública con 3.000 millones anuales y critica los retrasos en atención primaria y listas de espera.

La izquierda andaluza centra sus críticas a Juanma Moreno en la gestión de la sanidad durante la precampaña electoral.

La sanidad. Este es el único argumento que, al menos hasta ahora, la izquierda andaluza está utilizando para intentar atacar al presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, durante la precampaña de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

El pasado sábado, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, presentó su plan para "salvar" el sistema público sanitario de la comunidad.

En el "Plan Montero", la sanidad contaría con un presupuesto de 3.000 millones de euros anuales provenientes del modelo de financiación "en el que ha trabajado el Gobierno" pero que aún no está aprobado.

Ahora, tanto la exvicepresidenta del Ejecutivo central como el líder de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, han utilizado la manifestación convocada por la asociación Mareas Blancas "en defensa de la sanidad pública andaluza" de este domingo para cargar contra la gestión del líder del Gobierno regional, al que han acusado, una vez más, de "privatizar" el sistema.

La asociación de mujeres con cáncer de mama, Amama, ha sido una de las protagonistas de la protesta.

Durante su atención a los medios de comunicación, Montero ha criticado el "retraso en las citas de atención primaria" -algo con lo que ella pretender acabar "en un plazo máximo de seis meses" cuando "llegue a San Telmo"- y "la demora" en las intervenciones médicas.

Una vez más, la candidata a la Presidencia de Andalucía por el PSOE ha denunciado la "privatización" del sistema de salud de la comunidad y ha defendido que quiere convertirlo en el sistema que "enorgullecía" a los andaluces y en el que "el resto de comunidades se fijaban".

En la misma línea ha estado el líder de la coalición de izquierdas, Por Andalucía, Antonio Maíllo. Este ha recalcado la "oposición" por parte de su grupo a los conciertos privados en la sanidad "desde siempre".

Maíllo ha declarado que el de ahora es "un momento clave", haciendo hincapié en el "escándalo" de los cribados de cáncer de mama.

Al igual que María Jesús Montero, Maíllo ha defendido la atención primaria en "48 horas" y un sistema que "garantice la prueba diagnóstica".

Para ello, el candidato de izquierdas ha planteado una red mediante la que todos los andaluces tengan acceso a "un centro de salud y un hospital público en su entorno".

De no tener ninguna de estas infraestructuras cerca, se haría una "compra o expropiación de los hospitales privados presentes con las finanzas del sistema".

Declaraciones del PP

En paralelo, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que resulta llamativo que las protestas de Mareas Blancas estén encabezadas por grupos políticos que "hace ocho años destrozaron totalmente la sanidad pública de Andalucía".

Se ha referido concretamente a la ex ministra. "María Jesús Montero anunciando que va a acabar con las listas de espera en tan solo seis meses no tiene ninguna credibilidad", ha aseverado, recordando que fue "la misma María Jesús Montero que al frente de la Consejería de Salud, llevó las listas de espera a su máximo histórico".

El líder del PP almeriense ha asegurado que el Gobierno andaluz toma buena nota de las reivindicaciones sanitarias.

"Nosotros evidentemente respetamos muchísimo a todas las personas que libremente deciden salir a manifestarse. Solo faltaba. Cada uno es libre de tomar la calle para decir aquello que crea conveniente, está en su pleno derecho", ha señalado.

Fernández-Pacheco ha pedido "sosegar el debate" y hacer un "análisis sincero" de la situación actual. "La sanidad pública en Andalucía hoy está muchísimo mejor de lo que estaba cuando gobernaban los socialistas", ha defendido.