Montero vincula su "plan de rescate" para la sanidad a los 5.000 M€ que recibiría con el nuevo modelo de financiación

Imagen de la presentación del proyecto para Sanidad de la candidata socialista, María Jesús Montero. EP.

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero propone un "plan de rescate" para la sanidad pública andaluza, incluyendo eliminar listas de espera y aumentar 18.000 profesionales. El plan contempla una inversión de 3.000 millones de euros, que provendrían de un nuevo modelo de financiación aún pendiente de aprobación. Entre las medidas destacan completar la red de hospitales y restaurar la Consejería de Sanidad. Montero asegura que su propuesta cuenta con "memoria económica y presupuesto finalista" para garantizar su viabilidad.

La "eliminación" de las listas de espera para atención primaria, un aumento de 18.000 profesionales sanitarios, completar la red de centros hospitalarios o restaurar la Consejería de Sanidad.

Estas son algunas de las medidas con las que la candidata del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, quiere "rescatar" la sanidad pública.

Para ello pretende "inyectar 3.000 millones de euros" provenientes de un nuevo modelo de financiación en el que "ha trabajado el Gobierno de España" y con el que Andalucía recibiría 5.700 millones de euros al año. El inconveniente es que este aún no está ni aprobado.

En una comparecencia celebrada este sábado en Cádiz -la provincia que más quebraderos de cabeza le ha dado a la hora de confeccionar las listas al Parlamento y en la que ha acabado cediendo-, la exvicepresidenta del Ejecutivo central ha presentado su plan. El Plan Montero.

A pesar de haber dejado el Gobierno y su cargo como responsable de Hacienda sin haber presentado los últimos cuatro Presupuestos Generales, Montero ha asegurado que va a "salvar" el sistema sanitario con un plan "con memoria económica y presupuesto finalista".

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