Tres heridos tras la explosión de una bombona de butano en una vivienda de Huétor Vega, en Granada

Las claves nuevo Generado con IA Tres personas han resultado heridas tras la explosión de una bombona de butano en una vivienda de Huétor Vega, Granada. El suceso ocurrió poco antes de las 10:00 horas en una casa de dos plantas de la calle Umbría. Uno de los heridos, un hombre de 45 años, fue trasladado con quemaduras graves al hospital Virgen de las Nieves. La Guardia Civil está investigando las causas de la explosión.

Tres personas han resultado heridas este sábado de diferente consideración tras la explosión de una bombona en una vivienda situada en la localidad granadina de Huétor Vega.

Según han confirmado desde el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, poco antes de las 10:00 horas han recibido una llamada de socorro que alertaba de la explosión de una bombona de butano en una casa de dos plantas situada en la calle Umbría, en la que indicaba que había personas en su interior.

Rápidamente, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil.

Hasta el lugar se han desplazado varios recursos sanitarios que han atendido a tres pacientes: un hombre de 45 años, evacuado por la UVI móvil al Neurotrauma y Rehabilitación del Virgen de las Nieves con quemaduras de segundo y tercer grado; una mujer de 68, trasladada al mismo centro hospitalario también con quemaduras, y una tercera persona de la que no han trascendido más datos que ha sido evacuada en ambulancia de traslado.

La Guardia Civil investiga las causas que han provocado el siniestro.