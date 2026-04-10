El PSOE de Cádiz doblega a María Jesús Montero y logra en un clima de tensión que acepte su lista electoral sin cambios

Se mantienen los cabezas de lista propuestos por todas las provincias, con sólo dos repitiendo respecto a las elecciones de 2022.

El proceso evidenció las tensiones y luchas internas dentro del PSOE andaluz, especialmente en la provincia de Cádiz.

Juan Cornejo recupera el primer puesto en la lista por Cádiz tras una intensa negociación interna, mientras Fernando López Gil se mantiene en el tercero.

El PSOE de Cádiz logra imponer su lista electoral frente a las intenciones de María Jesús Montero de modificarla.

Las listas de Cádiz no se tocan. En un contexto de máxima tensión, el PSOE gaditano ha hecho prevalecer finalmente su postura frente a la de la secretaria general regional, María Jesús Montero.

La candidata a la Presidencia de la Junta había impuesto que Fernando López Gil ascendiera del puesto 3 al 1, en detrimento de lo acordado por la agrupación provincial, que situaba en primer lugar a Juan Cornejo.

Pero la última palabra no estaba dicha en la reunión del Comité Director en el Parador de Cádiz y al final ha habido una dura confrontación de la que ha salido un resultado inesperado.

María Jesús Montero da su brazo a torcer y acepta la lista tal cual salió de la agrupación encabezada por Juan Carlos Ruiz Boix. Todo un terremoto.

Ha sucedido justo lo que el PSOE andaluz quería evitar: que se escenificara hacia el exterior las contradicciones y luchas intestinas del partido, en especial en la conflictiva división gaditana.

Montero ya venía hablando de la "unidad" del partido ante esta cita y de la "democracia directa" de las listas socialistas. Sin embargo, era vox populi que intentaría impulsar a su favorito, López Gil, antiguo 'susanista' y hoy un activo irrenunciable para Montero.

Cornejo vuelve al 'número 1'

Así fue. Como resultado de esta decisión, Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE gaditano, se bajó de la lista "por coherencia y dignidad", según explicaron fuentes socialistas a EL ESPAÑOL.

En el transcurso de la tarde, en un intenso clima de negociación, se ha resuelto su regreso al número 1. López Gil, el hombre de la candidata, se mantiene en el tercer puesto. Entre medias, en la lista cremallera, la concejal de Algeciras y parlamentaria Rocío Arrabal.

El PSOE andaluz obtuvo en la circunscripción de Cádiz tres escaños en las elecciones andaluzas de 2022. Eso supone que cada puesto en las listas valga su peso en oro y que la plaza de López Gil en el Parlamento no esté garantizada si la noche del 17-M se tuerce la cosa.

Se mantienen los cabezas de lista

De este modo, tras el pulso en Cádiz, se mantienen los cabezas de lista presentados por todas las provincias.

Son los siguientes: José Nicolás Ayala por Almería, Juan Cornejo por Cádiz, Silvia Mellado por Córdoba, Olga Manzano por Granada, María Márquez por Huelva, Francisco Reyes por Jaén, Josele Aguilar por Málaga y María Jesús Montero al frente de la candidatura por Sevilla.

Respecto a los anteriores comicios andaluces del 19 de junio de 2022, solo repiten dos como cabezas de cartel: la actual vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, por Huelva, y el secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, por dicha provincia.