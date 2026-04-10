El premio que el Rey entregará a Juanma Moreno se aplaza hasta después de las elecciones

Juanma Moreno saluda al Rey Felipe VI en un acto de noviembre de 2025 Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La entrega del Premio Europeo Carlos V a Juanma Moreno por el Rey Felipe VI se aplaza del 12 al 25 de mayo para evitar coincidencias con la campaña electoral andaluza. El galardón, concedido por la Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste, distingue al Comité Europeo de las Regiones, que Moreno recogerá como vicepresidente. El aplazamiento busca proteger el prestigio y la solemnidad del premio, evitando cualquier posible uso político durante el periodo electoral. La Junta Electoral de Sevilla ha prohibido la exhibición de un documental crítico con la gestión sanitaria de Moreno en un teatro público durante la campaña.

Juanma Moreno recibirá de manos del Rey Felipe VI el Premio Europeo Carlos V, pero no será el 12 de mayo, como estaba inicialmente previsto, sino el 25 de mayo.

El motivo es evitar la interferencia con la campaña electoral andaluza, que culmina en las urnas el 17 de mayo, cinco días después de cuando estaba prevista la entrega del galardón en el Monasterio de Yuste y con la plana mayor de la Junta de Extremadura.

El premio parte de la Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yuste, que acordó distinguir al Comité Europeo de las Regiones. En su nombre, lo recogerán la presidenta del Comité, Kata Tütto, y Moreno, en calidad de vicepresidente del organismo.

Ante esta circunstancia, Adelante Andalucía presentó un recurso ante la Junta Electoral. La formación solicitaba cancelar el acto para evitar "cualquier controversia o utilización política del premio".

Finalmente, las partes implicadas, esto es, la Fundación y el Comité Europeo de Regiones han acordado aplazar el evento, tras informar a la Casa de Su Majestad el Rey.

El propósito de este aplazamiento, explica la Junta de Extremadura, responde a la "salvaguarda del prestigio y la solvencia internacional" del Premio Carlos V.

Asimismo, se busca "proteger la solemnidad de la ceremonia ante cualquier intención espuria o que enturbie el fundamento de estos galardones".

Galardón a una institución

El Ejecutivo regional recalca que el premio distingue a una institución europea, no a una figura concreta y recuerda que el propio fallo del jurado recoge que "en tiempos de complejidad y polarización, el Comité de las Regiones ha promovido el equilibrio, la escucha y la cooperación".

Para el candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, "el rey Felipe VI no puede darle un premio a Moreno Bonilla a cinco días de las elecciones porque eso es un acto electoral, es un acto de campaña".

Como es habitual en periodo de precampaña, los partidos miran al detalle cada evento o circunstancia que pueda ser susceptible de vulnerar la ley electoral.

La Junta Electoral, a pleno rendimiento

El PSOE andaluz, entre otras, ha elevado una queja por la comparecencia en el Senado prevista para finales de abril en la que su candidata, María Jesús Montero, tendrá que comparecer por el caso de corrupción en la SEPI, a petición del PP.

Por su parte, el PP-A apeló a la Junta Electoral para que no se exhibiera en un teatro de Mairena del Aljarafe, gobernado por el PSOE, el documental de Mareas Blancas Salud no responde.

La Junta Electoral de Zona de Sevilla ha dado la razón al PP y el documental, crítico con la gestión de Juanma Moreno en la sanidad andaluza, no se podrá exhibir en este edificio público en periodo electoral.