La reconversión sanitaria de María Jesús Montero: de recortar camas y 7.000 empleos a abanderar las 'mareas blancas'

Ahora, Montero se alía con movimientos ciudadanos y organizaciones como Amama y Mareas Blancas para reforzar su discurso contra la privatización sanitaria.

Durante su etapa como consejera de Sanidad, se cerraron 600 camas hospitalarias y más de 7.000 profesionales quedaron fuera del sistema público andaluz.

Montero ha firmado un manifiesto con Mareas Blancas Andalucía y respalda una Iniciativa Legislativa Popular para una gestión directa de la sanidad.

María Jesús Montero, candidata del PSOE-A, centra su campaña en la defensa de la sanidad pública y critica el supuesto deterioro bajo el gobierno de Juanma Moreno.

'Sanidad pública' es el sintagma mágico al que se aferra el PSOE-A para, si no gobernar, al menos descabalgar a Juanma Moreno de la mayoría absoluta.

Es un mantra que viene repitiendo María Jesús Montero desde que se confirmó como candidata a la Presidencia de la Junta, hasta el punto de situar estos comicios como un "referéndum sobre la sanidad pública".

Montero ha buscado sumarse a las causas ya abiertas que refuercen el relato del desmantelamiento de lo público —ya sea en salud, educación o vivienda— por parte de Moreno.

La que fuera consejera de Sanidad ha mostrado su adhesión a Amama en el caso de los fallos en el cribado de cáncer y ha invitado a su presidenta, Ángela Claverol, a sus actos. Ahora estrecha el vínculo con las 'mareas blancas' para capitalizar el descontento.

Montero se coloca al frente de las pancartas que en su última época como consejera apuntaban hacia ella.

La secretaria general del PSOE-A ha firmado en la mañana de este miércoles, en el Parlamento, un manifiesto de Mareas Blancas Andalucía contra el "deterioro y la privatización" de la sanidad, y se ha adherido a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve para una "gestión directa" de la sanidad.

La candidata habla de las demoras en Atención Primaria ("Doce días frente a los dos y pico en la etapa en la que gobernaba el PSOE"), las listas de espera con "más de 200.000 personas para intervención quirúrgica y más de 800.000 esperando para especialista" y la "negligencia" de los cribados.

A ello se suma, dice, la "privatización encubierta" emprendida por Juanma Moreno, que pasaría por fomentar previa, y alevosamente, este deterioro de la pública.

La "memoria" del votante

Asegura Montero en sus intervenciones recientes que los andaluces "tienen memoria del PSOE". Cree que esa "memoria" es su baza también en este campo. "El PSOE tenía especial interés en que la sanidad se convirtiera en el colchón de seguridad de todos los andaluces", afirma.

Sin embargo, en el último tramo de María Jesús Montero al frente de Sanidad y Consumo en la Junta —fue consejera entre 2004 y 2013— se vivió el despuntar del fenómeno de las mareas en Andalucía.

Montero era, entonces, el blanco de las iras y se la acusaba de procedimientos similares a los que ahora se achaca a Juanma Moreno.

Durante su etapa en Sanidad, se cerraron 600 camas en los hospitales públicos andaluces, se acometió un recorte presupuestario del 15% y más de 7.000 profesionales quedaron fuera del sistema al no ser renovados.

A principios de la década de 2010, el PSOE era sinónimo de precarización y recortes en opinión de los sanitarios y de la nueva izquierda que se estaba articulando en las mareas.

Ahora, Montero vuelve a la arena andaluza con la vitola de haber sido médico, gestora sanitaria y consejera del ramo. Lleva a gala su defensa a ultranza de lo público y no pierde ocasión de aliarse con los movimientos ciudadanos que abunden en la idea de que la Junta está "desmontando todo el sistema".

A pocas semanas para el inicio de la campaña electoral, ha encontrado en Amama y Mareas Blancas aliados dispuestos a olvidar su pasado en el sector.