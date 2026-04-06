La mudanza a medias de María Jesús Montero: "No pienso abrir ninguna caja hasta que no pasen las elecciones"

En un encuentro en Sevilla, optó por un formato de entrevista relajada para mostrar una imagen más cercana y terrenal.

Montero afirma que se presenta a las elecciones principalmente porque su partido se lo pidió.

Ha realizado una mudanza exprés de Madrid a Sevilla, pero no piensa abrir las cajas hasta después de las elecciones.

María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta, asegura que nunca se ha desvinculado de Andalucía pese a sus años en Madrid.

Asegura María Jesús Montero, candidata del PSOE a la Junta, que no está de vuelta en Andalucía porque "nunca me he ido". Aquí están su familia y sus amistades de siempre, a los que ha visitado con frecuencia durante sus ocho años en Madrid, en el Gobierno de España.

Sin embargo, la exvicepresidenta sí ha tenido que hacer una mudanza de vuelta, de Madrid a Sevilla. Una mudanza exprés y en suspenso, al menos hasta los comicios.

"Estoy rodeada de cajas, pero no pienso abrir ninguna hasta que no pasen las elecciones", ha confesado Montero. A veces, dice, "abro una, poquito a poco". Pero ahora tiene la mira puesta en el 17-M.

"Me presento fundamentalmente porque mi partido me lo pidió", afirmó la candidata en un encuentro ante la militancia en el Cartuja Center de Sevilla.

Después de la comentada rueda de prensa del pasado 24 de marzo, en la que María Jesús Montero se declaró "la mujer más poderosa de la democracia", la sevillana ha querido mostrarse más cercana, más terrenal.

Para ello ha elegido un formato de entrevista relajada, de sofá, con el periodista y escritor Julio Muñoz, alias 'Rancio'.