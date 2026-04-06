Montero intenta evitar su comparecencia en el Senado "justo antes de la campaña" por la corrupción en la SEPI

Las claves nuevo Generado con IA María Jesús Montero intenta evitar su comparecencia en el Senado sobre la corrupción en la SEPI, prevista justo antes del inicio de la campaña electoral andaluza. El PSOE ha denunciado al PP ante la Junta Electoral Central por anunciar la citación de Montero en plena precampaña y acusa una estrategia electoral coordinada. Montero descarta cualquier pacto con el PP en caso de que Vox tenga opciones de entrar en el Gobierno andaluz y defiende que el mejor antídoto frente a la ultraderecha es votar a la izquierda. La candidata socialista defiende el modelo de financiación autonómica impulsado desde el Ministerio de Hacienda, asegurando que beneficia a Andalucía con 5.700 millones de euros.

María Jesús Montero quiere evitar a toda costa una fotografía que puede lastrar el arranque de su campaña en Andalucía.

La candidata socialista está citada a declarar para finales de este mes de abril en el Senado, en la nueva comisión de investigación sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Cámara Alta busca dilucidar las actividades irregulares en el seno de esta entidad dependiente del Ministerio de Hacienda.

Los hechos tuvieron lugar en el periodo en el que Montero era ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno de España.

Los populares entienden que la SEPI es "el centro de operaciones del ecosistema de corrupción sanchista".

Aunque su comparecencia fue solicitada por el PP en febrero, cuando no se había producido aún la convocatoria electoral por parte del presidente andaluz, Juanma Moreno, el PSOE regional considera que se trataría de una "estrategia coordinada institucional y electoral".

Por este motivo, el partido ha denunciado al PP ante la Junta Electoral Central por "anunciar la comparecencia de María Jesús Montero justo antes de la campaña electoral", según explicó el portavoz de la formación socialista, Paco Cuenca.

No es la única medida de este tipo emprendida por el PSOE-A, que ha elevado hasta 19 quejas a las distintas juntas electorales (central, andaluza y provinciales).

Una de ellas por el "uso abusivo" que estaría realizando el presidente de la Junta de los recursos de Canal Sur "para su propio autobombo y beneficio electoral".

Sin acuerdo para 'puentear' a Vox

Por su parte, María Jesús Montero cree que es un peligro la hipotética entrada de Vox en el Gobierno andaluz en el caso de que Moreno no alcance la mayoría absoluta.

Pero al mismo tiempo, cerró cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP en el caso de que dependiera de la formación de Santiago Abascal para gobernar.

Para Montero, PP y PSOE son "incompatibles", ha remarcado en una entrevista en RNE. La candidata socialista considera que el "mejor antídoto" frente a la "ultraderecha es votar opciones de progreso, que están representadas por las fuerzas de izquierdas".

La exvicepresidenta saludó el acuerdo entre IU y Podemos para integrar la confluencia Por Andalucía.

"La fragmentación del voto a la izquierda del PSOE puede dificultar la gobernabilidad", señaló, por lo que considera "una buena noticia".

Sin acuerdo para 'puentear' a Vox

Por último, en la mencionada entrevista en RNE, María Jesús Montero se refirió a uno de sus talones de aquiles para la campaña andaluza.

El modelo de financiación autonómica que ha abanderado como ministra de Hacienda y que sus oponentes consideran una "claudicación" a Cataluña.

Montero defiende que la medida es "objetivamente muy buena para Andalucía". Esta vía, según la candidata socialista, "le aporta más recursos a esta comunidad que a ninguna otra".

En concreto, Montero cifra esta cantidad en 5.700 millones de euros, que considera "absolutamente imprescindibles para abordar iniciativas para revitalizar servicios públicos". Asegura Montero que Andalucía saldría más beneficiada que Cataluña.