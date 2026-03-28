Morante de La Puebla, figura del toreo e icono de Vox, muestra su apoyo a Juanma Moreno en un encuentro en Miura

El Gobierno andaluz ha impulsado premios y reconocimientos a la tauromaquia, situando a Morante como uno de los galardonados y protagonista en la Feria de Abril.

Morante ha mostrado respaldo a políticos que defienden la tauromaquia, destacando la buena relación con el gobierno andaluz y su presidente.

El torero, conocido simpatizante de Vox, propició el encuentro con Moreno, a pesar de su cercanía con Santiago Abascal.

Morante de La Puebla aparece en un vídeo junto a Juanma Moreno en la ganadería de Miura, mostrando su apoyo al presidente andaluz.

La historia comienza así. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, subió este viernes un vídeo en su perfil de Instagram, con 228.000 seguidores, lleno de relativo misterio. Lo tituló: "Mañana día de campo con un gran maestro...".

En las imágenes se veía que estaba en la legendaria ganadería de Miura y que conversaba con un torero, del que no decía su nombre.

Por su chaquetilla blanca y sus manos, seguro que más de un cafetero taurino lo adivinó, pero la gran mayoría tuvo que esperar a la mañana de este sábado para desvelar el misterio.

Era Morante de La Puebla el que aparecía en el vídeo con el presidente andaluz en una mañana de tentadero en la finca Zahariche, lo que se traduce en un claro apoyo del maestro a Juanma Moreno a 50 días del 17 de mayo. El vídeo se grabó este viernes.

El quid de la cuestión no es que un torero apoye a un político en su campaña. Ha ocurrido más veces a lo largo de la historia. Sino que, además de figura del toreo, es uno de los más ilustres simpatizantes de Vox.

Y para más inri, el encuentro fue propiciado por el propio torero, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL. Su presidente, Santiago Abascal, siempre ha alardeado de su amistad y parece verdadera.

Fue Morante quien protagonizó con el líder nacional la apertura de campaña de las elecciones de 2018 aquel famoso vídeo a caballo por los campos de La Puebla al son de la banda sonora de El Señor de los Anillos y que Vox tituló: "la Reconquista comenzará en tierras andaluzas".

Morante de La Puebla haciendo campaña con Vox con una furgoneta para la campaña andaluza de 2018. Cedida

Pero si llamativo fue la apertura de campaña, también lo fue el cierre. Unos días antes del 2 de diciembre de 2018 cuando Juanma Moreno lo tenía todo perdido, Morante apareció con una de sus llamativas camisas y sombrero de ala ancha negro conduciendo una furgo-electoral.

La misma estaba empapelada con banderas de España y de carteles de 'Vota a Vox' con el mensaje "Andalucía por España". Aquello ocurrió unos días antes de acabar dándole la vuelta al Gobierno.

Pero no hay que irse tan lejos para hallar indicios de su cercana relación. El que se suponía que iba a ser el último toro de su vida tras cortarse la coleta en Las Ventas el pasado mes de octubre se lo brindó a Abascal y este acabó llorando como un niño, lo que denota que los de Vox también lloran.

El caso es que Morante juega a dos bandas, en el mejor sentido de la palabra, porque son las dos formaciones en el tablero político que más apoyan a la Fiesta.

No obstante, su química con el presidente andaluz es evidente. Sin lugar a dudas, Juanma Moreno y su gobierno han hecho una clara defensa a la tauromaquia en estos siete años de gobierno.

La pasada Feria de Abril le brindó un toro a Juanma Moreno, que estaba sentado junto a Alberto Núñez Feijóo en un burladero del callejón de la plaza de toros de La Maestranza.

Pero además, el Gobierno andaluz ha creado los Premios Andalucía de Tauromaquia, siendo Morante uno de los primeros premiados junto a Curro Romero, y hace un mes justo recogió la Medalla de Andalucía a la Cultura y el Patrimonio.

Este año, además, emitirá la televisión pública andaluza varias corridas del ciclo de la Feria de Abril, en la que Morante será protagonista indiscutible al decidir su vuelta a los toros al quitarse -que no cortarse- la coleta el pasado mes de octubre.

La historia se resume en que con este vídeo Juanma Moreno se acerca aún más a los taurinos y Morante se acerca al presidente de su comunidad en una clara muestra de apoyo a su candidatura.